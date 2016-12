Führen im digitalen Zeitalter: IFIDZ-Seminar in Frankfurt

Führungskräfte erfahren in IFIDZ-Seminar, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten digitale Leader brauchen und wie stark diese bei ihnen bereits entwickelt sind.

IFIDZ: Führungskultur im digitalen Zeitalter

(firmenpresse) - Im digitalen Zeitalter ist aufgrund der zunehmenden Vernetzung und des hohen Veränderungsbedarfs ein teils anderes Führungsverhalten als in der Vergangenheit gefragt. Was sind die zentralen Erfolgsfaktoren von Führung im digitalen Zeitalter? Welche Einstellungen und Verhaltensweisen zeichnen einen digitalen Leader aus? Antworten auf diese Fragen gibt den Teilnehmern ein Seminar „Führen im digitalen Zeitalter“, das das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) am 11./12. Januar und am 08./09. Februar 2017 in Frankfurt durchführt. Zugleich gibt es ihnen einen Kompass an die Hand, wie sie sich zum „Digital Leader“ entwickeln und als Führungskräfte auch künftig erfolgreich sind.



Das Intensiv-Seminar wurde laut Aussagen der IFIDZ-Gründerin und -Leiterin Barbara Liebermeister „speziell für Führungskräfte entwickelt, die vor der Herausforderung stehen Mitarbeiter und Teams im digitalen Umfeld zu führen“. Es konzentriert sich auf die neuen Anforderungen für Führungskräfte und diese entwerfen für sich einen Entwicklungsplan. Behandelt werden in dem Seminar unter anderem folgende Themen:

•Wie verändert sich Führung im digitalen Zeitalter?

•Welche Fähigkeiten und Eigenschaften zeichnen einen „Digital Leader“ aus?

•Wie stark sind diese Kompetenzen bei mir bereits entwickelt?

•Wie kann ich als Führungskraft die entsprechenden Fähigkeiten und Eigenschaften ausbauen?

•Wie gestalte ich als Führungskraft im digitalen Zeitalter die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern? Wie nutze ich die sozialen, elektronischen Medien?

•Wie prüfe ich, ob mein (Führungs-)Verhalten zielführend ist?

Dabei erfolgt auch eine individuelle Analyse, wie stark die Digital Leadership-Eigenschaften bei den Seminarteilnehmern bereits entwickelt sind, mit dem vom IFIDZ entwickelten Analysetool „Digital Readyness Indikator“.



Geleitet wird das Seminar von drei Top-Referenten mit langjähriger Führungs- und Managementerfahrung. Neben Barbara Liebermeister sind dies Patrick Merke, der zuletzt bei der F.A.Z-Gruppe unter anderem Bereichsleiter des Themenfelds Human Resources und Leiter Business Development für den Bereich Mittelstand war, und Matthias Patz, Leiter VP Innovation & New Ventures bei der Deutschen Bahn / DB Systel.





Die Teilnahme an den beiden Seminaren am 11./12. Januar sowie am 08./09. Februar 2017 kostet jeweils 1.890 Euro (zzgl. MwSt.). Die Teilnehmerzahl ist stets auf maximal 12 begrenzt, um ein intensives Arbeiten und einen persönlichen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite www.ifidz.de in der Rubrik Termine.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ifidz.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt am Main, erforscht die Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Führungskultur von Unternehmen. Außerdem untersucht es, wie die aus dem Wandel resultierenden Herausforderungen von den Unternehmen und ihren Führungskräften gemeistert werden können und welche Strukturen und Kompetenzen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten sie hierfür brauchen.



Die dabei gewonnenen Erkenntnisse gibt das IFIDZ in Studien sowie Konferenzen, Seminaren und Vorträgen an die Wirtschaft weiter. Zum Ermitteln der im digitalen Zeitalter benötigten Kompetenzen, die die Führungskräfte von Unternehmen bereits haben und noch brauchen, hat das IFIDZ mit dem Alpha Intelligence Leadership-Competence Testverfahren (AILT) ein eigenes Analyse-Tool und -Verfahren entwickelt. Dieses basiert auf den Ergebnissen der Studie „Alpha Intelligence – Was Führungskräfte von morgen brauchen“, die das IFIDZ mit dem F.A.Z.-Institut 2015 erstellt und publiziert hat.

Das IFIDZ wurde von der Wirtschaftswissenschaftlerin Barbara Liebermeister gegründet, die das Institut auch leitet. Die Managementberaterin ist Autorin mehrerer Bücher und zahlreicher Artikel zum Themenkomplex Führung, Networking und Kommunikation im digitalen Zeitalter. Außerdem ist sie eine gefragte Vortragsrednerin.



Das IFIDZ kooperiert mit der Freien Universität Berlin, der HAW Hamburg (Fakultät DMI), dem F.A.Z.-Institut und der RWTH Aachen University.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Die PRofilBerater GmbH

Leseranfragen:

Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ)

Hamburger Allee 26-28

60486 Frankfurt am Main

Tel: +49 (0)69 719 130 965

info(at)ifidz.de

http://www.ifidz.de



PresseKontakt / Agentur:

Die PRofilBerater GmbH

Eichbergstraße 1

64285 Darmstadt

T: +49 (0) 6151-896590

F: +49 (0) 6151-896592

www.die-profilberater.de



Datum: 21.12.2016 - 11:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1438711

Anzahl Zeichen: 2866

Kontakt-Informationen:

Firma: Die PRofilBerater GmbH

Ansprechpartner: Bernhard Kuntz

Stadt: Darmstadt

Telefon: 06151/896 59-0



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung