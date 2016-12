Fachkurs: Manager/in der zahnärztlichen Behandlungsassistenz (IHK)

4-tägiger Fachkurs in Köln, Karlsruhe und Dresden mit IHK Lehrgangszertifikat

Manager/in der zahnärztlichen Behandlungsassistenz (IHK)

(firmenpresse) - Zielgruppe

Der 4-tägige Fachkurs "Manager/in der zahnärztlichen Behandlungsassistenz (IHK)" richtet sich an zahnärztliches Fachpersonal, ZFA, ZMF, das vorwiegend in der zahnärztlichen Behandlungsassistenz tätig ist, eine höhere Qualifikation erreichen und leitende Verantwortung im Assistenzteam in der Praxis übernehmen möchte.

Lernziel

In dem praxisnahen Kompaktkurs erlernen Sie Führungsaufgaben im Assistenzteam zu übernehmen, ausführlich und rechtlich zu dokumentieren, Patienten serviceorientiert zu betreuen und zielorientiert zu beraten. Mit dem Fachwissen können Sie den/die Praxisinhaber/in und den/die Praxismanager/in bei der Verwirklichung der Praxisziele unterstützen und die Praxis in den Behandlungszimmern unternehmerisch führen.

Mit dem erworbenen Wissen dieser Fachkursausbildung, Ihrem Können und Wollen, eröffnen sich neue Perspektiven in Ihrer täglichen Arbeit. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, ob er Sie hierbei unterstützt.

Lerninhalte

- Behandlungsdokumentation

- Abrechnungsdokumentation

- Praxisorganisation im Behandlungszimmer

- Kommunikation in der Patientenberatung und -betreuung

- Hygienemanagement

Die ausführliche Seminarbroschüre können Sie hier öffnen:

https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/manager-in-der-behandlungsassistenz-ihk-/

Termine

Die Ausbildung zur "Manager/in der zahnärztlichen Behandlungsassistenz (IHK)" findet an 4 Tagen in unserer Fortbildungsakademie Karlsruhe, Dresden und Köln statt. Sichern Sie sich jetzt schon Ihren Platz. Ihnen stehen mehrere Fachkurse zur Auswahl. Seminarbeginn ist um 8.00 Uhr. Den Stundenplan senden wir Ihnen zwei Wochen vor Seminarbeginn zu. Bitte entnehmen Sie die Termine der Homepage vom Veranstalter der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen: https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/manager-in-der-behandlungsassistenz-ihk-/

Staatliche Förderung

Gerne informiert Sie unsere Seminarleitung über mögliche staatliche Fördermittel.

Kontakt

Gerne informieren wir Sie persönlich über die Seminarinhalte, staatliche Fördermöglichkeiten, Ratenzahlung der Teilnahmegebühr, Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten.





Die Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen® bietet Praxisinhabern/innen, Assistenten/innen und Praxismitarbeitern/innen aus Arzt- und Zahnarztpraxen hochwertige Fachkurse mit IHK Lehrgangszertifikat und praxisnahe Workshops mit erfahrenen Referenten/innen in den Bereichen Abrechnung, Organisation, Betriebswirtschaft, Kommunikation, u.v.m.. Die Fortbildungen sind von der MWSt. befreit.

