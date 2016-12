Entdecken Sie das Geheimnis der perfekten Kombination von Essen und Wein

Auf einer Weintour scheint jeder Bissen so ausgewählt zu sein, dass er jeden Tropfen Wein verbessert und bereichert. Was also ist das Geheimnis dieser erfolgreichen Kombinationen?

(firmenpresse) - Wenn Sie bereits an einer Luxusweintour entlang des Canal du Midi teilgenommen haben, haben Sie bereits, ob Sie es wissen oder nicht, die Kunst der Kombination von Essen und Weinen kennengelernt.



Als Sie zum Beginn Ihrer Reise Ihr erstes 4-Gänge-Menü mit einigen der besten Weine der Region genossen haben, ist Ihnen vielleicht nicht einmal aufgefallen, wie alle Geschmäcke die anderen unterstützt haben. Dies ist das Zeichen der perfekten Kombination von Speisen und Weinen.



Der Idee hinter den aufeinander abgestimmten Kombinationen ist es, die leckeren, subtilen Geschmacksrichtungen der Weine und Speisen subtil zu verstärken und hervorzubringen. Für die meisten von uns kann der Gedanke an diesen filigranen Balanceakt etwas einschüchternd wirken.



Wir kennen alle die alte Regel von Weißwein mit Fisch und Rotwein mit Fleisch, aber erstens gibt es Ausnahmen für diese Regel und zweitens lässt Sie die Feinfühligkeit vermissen, die für die Kreation einer perfekten Kombination aus Speise und Wein notwendig ist.



Gibt es denn Regeln?



Die guten Nachrichten sind, dass es keine festen Regeln für die Kombinationen gibt. Es geht darum die Geschmacksrichtungen und die Reichhaltigkeit Ihrer Speise abzuwägen und Kombinationen zu finden, die sich gegenseitig bereichern.



Obwohl es keine festen Regeln gibt, existieren einige Faktoren, die Sie beachten sollten, um auf den richtigen Pfad zu gelangen.



Reichhaltigkeit – Bedenken Sie den Grad der „Reichhaltigkeit” Ihrer Speise. Wenn Sie aus rotem Fleisch, wärmenden Wintereintöpfen oder Pasta besteht, brauchen Sie einen ähnlich schweren Wein, um diese zu komplementieren. Deshalb wird diese Art von Speisen meistens in Kombination mit einem robusten Rotwein serviert. Wenn Sie jedoch einen Weißwein bevorzugen, müssen Sie nicht verzagen. Es ist besser diese Speisen zusammen mit einem gehaltvollen Weißwein als einem leichten Rotwein zu servieren. Dementsprechend sollten Sie zusammen mit einem leichten Gericht wie Fisch oder Hühnchen einen leichteren Wein wählen. Ob Sie einen feinen Weißwein oder einen leichten Rotwein bevorzugen, ist Ihre freie Wahl.





Intensität - Die Intensität der Geschmäcker der Speisen sollten Sie ebenfalls beachten. Ein Gericht wie Kartoffelpüree kann reichhaltig sein, aber der Geschmack kann dennoch sehr fein sein. Sie sollten also einen Wein wählen, der sich mit beiden Elementen kombinieren lässt. Denken Sie auch an die Saucen: Fisch ist ein leichtes Gericht, kann aber mit einer geschmacksintensiven Sauce serviert werden – in diesem Fall sollten Sie die Auswahl des Weines an die Sauce anpassen. Ein intensiver Geschmack kann sich hervorragend mit einem leichten, aber geschmacksintensiven Riesling kombinieren lassen. Chardonnay dagegen ist ein schwerer Wein mit einem feinen Geschmack.



Tanningehalt – Ein weiteres Geheimnis ist, dass je mehr Textur die Speise hat, desto höher kann der Tanningehalt des begleitenden Weines sein. Deshalb können Sie kräftige Rotweine gut mit Gerichten wie Lamm und Ente kombinieren.



Säuregehalt – Säurehaltige Weinsorten lassen sich überraschenderweise sehr gut mit säurehaltigen Speisen kombinieren, da die Geschmäcker sich komplementieren. Sie sind zudem gut geeignet, um fettreiche Gerichte wie geräucherten Lachs oder Hase leichter verdaulich zu machen. Falls Sie jemals an einer Weintour durch Italien teilgenommen haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass viele der italienischen Rotweine wie Chianti oder Montepulciano einen hohen Säuregehalt haben – dadurch können sie die olivenölreichen Speisen leichter verträglich machen.



Süße – Haben Sie sich je gefragt, warum Dessertweine so süß sind? Die Antwort darauf ist, dass die gewählte Weinsorte süßer als das Dessert sein sollte. Wenn Sie also ein süßes Dessert genießen, sollte der Wein noch süßer sein. Liebliche Weine können ebenfalls verwendet werden, um sehr reichhaltige Speisen zu komplementieren.



Jetzt da Sie die Grundregeln für die Kombination von Speisen und Weinen kennen, können Sie bei Ihrer nächsten Weintour auf der Athos sofort erkennen, warum jeder Wein für einen Gang ausgewählt wurde. Dadurch werden Sie vielleicht genug Vertrauen in Ihre Kenntnisse entwickeln, um die perfekte Kombination von Speisen und Weinen auch bei gemütlichen Abend mit Ihren Freunden auszuprobieren.





Über European Waterways:



European Waterways bietet einzigartige Schiffsreisen in Frankreich und anderen europäischen Ländern an. Das Unternehmen ist bekannt für seine luxuriösen, All-inclusive Angebote sowie sein passioniertes Team, das die Vorliebe für langsame Schiffstouren in den schönsten Kanälen und Flüssen Europas verbindet.



Kommentare zur Pressemitteilung