2016: Übersetzer und Dolmetscher hatten viel zu tun mit Übersetzungen für Tübingen, Reutlingen und den Rest der Republik

Das Jahr 2016 war für Übersetzer und Dolmetscher ein gutes Jahr. Das schwäbische Unternehmen GTBS, German Translation Business Service aus Tübingen zieht eine positive Bilanz und schaut zuversichtlich Richtung 2017.



(firmenpresse) - Das Jahr neigt sich dem Ende zu, ein guter Grund, einmal zurück und einmal nach vorne zu schauen. Auch in diesem Jahr konnten viele der im Kreis Tübingen und Reutlingen ansässigen Firmen ihren internationalen Kundenstamm erweitern und pflegten zudem bereits bestehende Kontakte in die ganze Welt. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man mit Geschäftspartnern in Übersee, Asien oder Afrika kommuniziert? Denn gerade im geschäftlichen Bereich darf man sich keine Ungenauigkeiten leisten. Genau an dieser Stelle sind es Büros für Fachübersetzungen und Dolmetscherdienste, die mit ihrem Know-How, ihrer Expertise und vor allem hochqualifizierten Übersetzern und Dolmetschern für reibungslose Kommunikation sorgen. GTBS, German Translation Business Service, aus Tübingen ist ein Beispiel für ein solches Unternehmen. Von der Zentrale in der Mitte Tübingens aus koordinieren die Mitarbeiter Fachübersetzungen in alle Amtssprachen der Welt. Und das ist wichtig, denn immer mehr Unternehmen in Reutlingen, Tübingen und dem restlichen Deutschland haben Kontakte in andere Länder, bei denen wichtige Dokumente, Betriebsanleitungen oder Verträge übersetzt werden müssen. Spätestens, wenn man die internationalen Geschäftspartner persönlich trifft, zum Beispiel bei einer Konferenz, werden Dolmetscher benötigt, die konsekutiv oder simultan dolmetschen und damit die Grundlage für erfolgreiche Verhandlungen und Partnerschaften bilden. GTBS setzt zudem vereidigte Übersetzer ein, die außerdem die Richtigkeit einer Übersetzung von Amts wegen beglaubigen dürfen. Dies wird oft bei offiziellen Dokumenten verlangt, wie zum Beispiel bei Zeugnissen oder Heiratsurkunden. Daran sieht man, dass Fachübersetzer für Privatpersonen ebenso wichtige Ansprechpartner sind, wie für international tätige Unternehmen. Will ein deutscher Student im Ausland studieren, so benötigt er meist eine einwandfreie Übersetzung seiner bisherigen Zeugnisse, um sie bei der ausländischen Hochschule anerkennen zu lassen. Egal, ob Großunternehmen, mittelständischer Betrieb oder Privatperson: Fachübersetzer können in unterschiedlichsten Bereichen gebraucht werden, ebenso wie Dolmetscher. Wichtig ist dabei die Qualität der Übersetzungen und daher die Erfahrung und Ausbildung des jeweiligen Übersetzers. GTBS setzt ausschließlich muttersprachliche Übersetzer ein, die zudem in ihrem Heimatland leben. Dies garantiert, dass sie auch kleinste Änderungen des Sprachgebrauchs kennen und umsetzen können. Die Übersetzer verfügen über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und haben sich zudem in den jeweiligen Fachgebieten spezialisiert. Kunden sollten einen hohen Qualitätsanspruch an das Unternehmen für Fachübersetzungen und Dolmetscherdienste haben, an das sie sich wenden. Denn schon in der eigenen Sprache ist es häufig so, dass unsere Kommunikation nicht gelingt, in einer fremden Sprache ist es umso wahrscheinlicher, wenn nicht optimal übersetzt wird. Auch das neue Jahr 2017 wird viel Kommunikation im internationalen Bereich mit sich bringen. Noch mehr als das alte Jahr. Es wird internationale Messen und Treffen geben, auf denen sich Vertreter der Wirtschaft verständigen wollen, um neue Projekte gemeinsam anzugehen. Auch im Privaten werden sich Menschen begegnen, die im ein oder anderen Moment die Hilfe eines professionellen Übersetzers benötigen. Das Schöne ist: Es gibt diese Unterstützung, so dass unsere Kommunikation über Ländergrenzen hinweg auch im kommenden Jahr unter einem guten Stern stehen wird.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.german-translation-service.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

GTBS bietet hochwertige Fachübersetzungen, beglaubigte Übersetzungen und Dolmetscherdienste.

Übersetzungen werden in alle Amtssprachen der Welt durchgeführt. Dabei besteht das Netzwerk von GTBS aus erfahrenen, muttersprachlichen und vereidigten Übersetzern, die zudem auf die jeweiligen Gebiete wie Technik, IT, Medizin, Recht u. v. m. spezialisiert sind. Der überaus hohe Qualitätsstandard garantiert darüber hinaus, dass jede Übersetzung durch einen zweiten, unabhängigen Übersetzer geprüft wird.

Die Vielzahl der staatlich vereidigten Übersetzer verantworten die beglaubigten Übersetzungen.

Außerdem bietet GTBS für Unternehmen und Privatpersonen Unterstützung durch hochqualifizierte Dolmetscher, die zum Beispiel bei Konferenzen oder Verhandlungen sowohl simultan als auch konsekutiv dolmetschen. Die Aufträge werden nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15038 durchgeführt, und GTBS garantiert Festpreise.

Durch die große Sprachvielfalt und besondere Anforderungen an die Qualität



Dies ist eine Pressemitteilung von

German Translation + Business Service e. K.

Leseranfragen:

German Translation + Business Service e. K.

Patrizia Savarino-Aschmann

Fürststraße 1

72072 Tübingen

Deutschland

Telefon: 07071/85 99 352



E-Mail: zentrale(at)gt-bs.de

PresseKontakt / Agentur:

German Translation + Business Service e. K.

Patrizia Savarino-Aschmann

Fürststraße 1

72072 Tübingen

Deutschland

Telefon: 07071/85 99 352



E-Mail: zentrale(at)gt-bs.de

Datum: 21.12.2016 - 11:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1438716

Anzahl Zeichen: 3717

Kontakt-Informationen:

Firma: German Translation + Business Service e. K.

Ansprechpartner: Patrizia Savarino-Aschmann

Stadt: Tübingen

Telefon: 07071/85 99 352



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung