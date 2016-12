Barbara Metz wird stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe - Andrea Kuper leitet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (FOTO)

Die langjährige DUH-Mitarbeiterin und ehemalige Teamleiterin

Energieeffizienz, Barbara Metz, steigt ab Januar 2017 in die

Geschäftsführung der Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation auf -

Andrea Kuper folgt auf Daniel Hufeisen und leitet ab Februar 2017 die

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der DUH



Der Vorstand der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hat Barbara Metz zur

stellvertretenden Bundesgeschäftsführerin berufen. Die 35-jährige

Politikwissenschaftlerin, die zuletzt die Teamleitung

Energieeffizienz innehatte, ist seit fast zehn Jahren für die DUH

tätig. Ab Januar 2017 unterstützt sie die beiden

DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch und Sascha Müller-Kraenner.



Barbara Metz begann ihre berufliche Laufbahn im Jahr 2007 in der

Bundesgeschäftsstelle der DUH in Radolfzell, wo sie nach einer

Tätigkeit als Projektmanagerin 2009 persönliche Referentin des

Bundesgeschäftsführers wurde. Seit 2011 verantwortete sie Aufgaben im

Bereich Verkehr und Luftreinhaltung, dessen stellvertretende Leiterin

sie 2012 wurde. Seit 2015 leitete Barbara Metz das Team

Energieeffizienz.



"Barbara Metz ist eine engagierte, strategisch denkende und

politisch erfahrene Umweltschützerin. Ihr Wechsel in die

Geschäftsführung wird das thematische und personelle Wachstum der

Deutschen Umwelthilfe unterstützen und weiter voranbringen", erklärt

der DUH-Bundesvorsitzende Harald Kächele.



Personalveränderungen gibt es auch in der Pressestelle der DUH. Ab

1. Februar 2017 übernimmt Andrea Kuper (51) die Leitung der Presse-

und Öffentlichkeitsarbeit. Sie folgt auf Daniel Hufeisen, der die

Organisation zum 31.12.2016 verlässt. Hufeisen wechselt zu

Sonnenglas, einem Unternehmen für nachhaltige Beleuchtung, dessen

Kommunikation er ab Januar 2017 verantwortet.



Kupers beruflicher Werdegang umfasst Stationen beim Verkehrsclub



Deutschland (VCD), Bündnis 90/Die Grünen und der Berliner

Stadtmission. Zuletzt war sie für eine Gesellschaft des Deutschen

Roten Kreuzes tätig, wo sie für Kommunikation und Fundraising

verantwortlich zeichnete. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit

mit Andrea Kuper, welche die DUH mit langjähriger Erfahrung in der

Kommunikationsarbeit bereichern wird", sagt DUH-Bundesgeschäftsführer

Sascha Müller-Kraenner.



Daniel Hufeisen kam 2011 als Pressesprecher zur DUH. Seit 2014

leitete er die Pressestelle und war für die Öffentlichkeitsarbeit der

Organisation verantwortlich. Hufeisen baute die Online- und

Textredaktion auf, verantwortete den redaktionellen Umbau der

Webseite und den Einsatz der sozialen Medien. "Wir danken Daniel

Hufeisen für seine engagierte Arbeit in den letzten fünf Jahren. Er

hat die Kommunikation der DUH erheblich weiterentwickelt und wichtige

Weichen für unsere weitere Pressearbeit gelegt", erklärt

DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.



Kommentare zur Pressemitteilung