Sondersendung des deutsch- und türkischsprachigen Radiosenders: METROPOL FM zum Anschlag in Berlin mit türkischstämmigen Vereinen

(ots) - Berlin zeigt sich angesichts des schrecklichen

Ereignisses vom Montagabend bestürzt. Berichten zufolge wurden 48

Menschen verletzt, 12 Menschen starben. Innenminister Thomas de

Maizière bestätigte, dass es sich bei den Geschehnissen auf dem

Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz um einen terroristischen Anschlag

handelt.



Eine Vielzahl führender türkischer Vereine nutzen METROPOL FM als

Sprachrohr und bringen gemeinsam ihre tiefe Betroffenheit zum

Ausdruck.



METROPOL FM ruft in einer Sondersendung zur Besonnenheit,

Wachsamkeit gegen jegliche Art von Radikalisierung innerhalb der

Gesellschaft sowie einen starken Gemeinsinn auf. Die Betroffenheit in

der deutschtürkischen Community war so stark, dass bereits um

Mitternacht live on Air eine gemeinsame Ansprache für die

deutschtürkische Bevölkerung realisiert wurde. METROPOL FM berichtet

weiterhin stündlich über den letzten Stand der Ermittlungen.



Im Rahmen der Sondersendung sprachen der Vorsitzende der

Türkischen Gemeinde zu Berlin Bekir Yilmaz, der Vorsitzende der

Alevitischen Gemeinde zu Berlin Halit Büyükgöl, der Vorsitzende der

Türkisch-Deutschen Unternehmervereinigung Berlin-Brandenburg Remzi

Kaplan, Vorstandsmitglied des Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg

Safter Cinar und der stellv. Vorsitzende des Netzwerks

Europäisch-Türkischer Unternehmen Hasan Babur sich gegen Terrorismus

aus.



#ichbinberliner, #jesuisberlin, #prayforberlin







