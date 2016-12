Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit nehmen deutlich zu / Bericht Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2015 (FOTO)

(ots) -

Die Arbeitsunfälle in Deutschland nehmen stetig ab. Mit insgesamt

rund 945.000 Unfällen stabilisierte sich die Zahl der Arbeitsunfälle

auch 2015 unterhalb der Millionengrenze. Dabei kommen auf 1.000

Vollarbeiter rund 23 Unfälle. Durch Arbeitsunfähigkeit fielen nach

Schätzungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(BAuA) im vergangenen Jahr 587 Millionen Erwerbstage aus. Dies führte

zu einem Produktionsausfall anhand der Lohnkosten von 64 Milliarden

Euro. Durch Verlust an Arbeitsproduktivität gingen der deutschen

Volkswirtschaft damit rund 113 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung

verloren.



Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommt der statistische Bericht

"Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit" (SuGA), den die BAuA

jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

(BMAS) erstellt. Als klassische Indikatoren für die Güte von

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit führt er die

Unfallentwicklung und die Anzahl der Berufserkrankungen auf.



Die Zahl der Verrentungen aufgrund verminderter Erwerbsfähigkeit

ist im Vergleich zu 2014 um 2,2 Prozent gestiegen. Wurden 2014

169.281 Fälle von Verrentung verzeichnet, waren es 2015 172.921

Fälle. Dabei haben die Verrentungen aufgrund von

Muskel-Skelett-Erkrankungen jedoch wie in den Vorjahren weiterhin

abgenommen - in den vergangenen drei Jahren um etwa 12 Prozent. Mit

42,9 Prozent sind psychische und Verhaltensstörungen mit Abstand

häufigste Ursache für eine vorzeitige Verrentung.



Mit einem Anstieg von 8,8 Prozent weisen die Anzeigen auf Verdacht

einer Berufskrankheit eine deutliche Zunahme auf. Auch die Zahl

anerkannter Berufskrankheiten ist 2015 um 6,3 Prozent gestiegen.

Diese Entwicklungen lassen sich auf die Aufnahme neuer

Berufskrankheiten in die Berufskrankheiten-Verordnung im vergangenen

Jahr zurückzuführen, auf die zusammen 9.303 Verdachtsanzeigen und



2.192 Anerkennungen entfallen.



Im Jahr 2015 starben 2.415 Menschen an den Folgen einer

Berufskrankheit. Das bedeutet einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr

um 54 Fälle. Trotz des Verbots von Asbest 1993 gehen noch immer fast

zwei Drittel dieser Todesfälle auf den Umgang mit asbesthaltigem

Material zurück. Die Zahlen der meldepflichtigen (-1,2 Prozent) und

der tödlichen (-5,3 Prozent) Arbeitsunfälle sind im Vergleich zum

Vorjahr weiterhin rückläufig. Die meldepflichtigen Wegeunfälle

verzeichnen einen leichten Anstieg von 2,8 Prozent, wobei die

Unfallquote je 1.000 Versicherungsverhältnisse nahezu stabil ist.



Je 100 Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung gab es 130

Fälle von Arbeitsunfähigkeit. Dabei blieb die Dauer einer

Arbeitsunfähigkeit mit durchschnittlich 11,7 Tagen stabil.



Der SuGA 2015 zeigt die Veränderungen im Arbeits- und

Gesundheitsschutz auf. Zudem enthält er Kurzberichte verschiedener

Arbeitsschutzakteure wie der Gemeinsamen Deutschen

Arbeitsschutzstrategie (GDA), den Arbeitsschutzbehörden der Länder

und den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung (UVT). Daneben

werden die Aktivitäten der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)

dargestellt. In diesem Jahr enthält der Bericht zusätzlich einen

Beitrag über das in seinen wesentlichen Teilen am 25. Juli 2015 in

Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und

Prävention (Präventionsgesetz). In seinem Schwerpunkt stellt er zudem

Ergebnisse der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2015 vor.



Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2015 -

Unfallverhütungsbericht Arbeit; 1. Auflage; Dortmund; Bundesanstalt

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2016; ISBN 978-3-88261-217-2

(print); DOI: 10.21934/baua:bericht20161124; 191 Seiten. Eine Version

im PDF-Format zum Herunterladen gibt es im Internetangebot der BAuA

unter www.baua.de/publikationen.



Weitere Informationen unter www.baua.de/suga.



Forschung für Arbeit und Gesundheit



Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozialen

Fortschritt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Bundesanstalt

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt im

Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den

Wissenstransfer in die Praxis, berät die Politik und erfüllt

hoheitliche Aufgaben - im Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheit

und mit dem Gesundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eine

Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Über 700 Beschäftigte

arbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie in

der Außenstelle Chemnitz. www.baua.de







Pressekontakt:

Jörg Feldmann

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Gruppe 6.1, Pressearbeit

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

44149 Dortmund

Tel.: 0231 9071-2330

Fax: 0231 9071-2299

E-Mail: presse(at)baua.bund.de

www.baua.de



Original-Content von: Bundesanstalt f?r Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin umschlag-suga2015.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.12.2016 - 11:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1438721

Anzahl Zeichen: 5509

Kontakt-Informationen:

Firma: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin umschlag-suga2015.jpg

Stadt: Dortmund





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung