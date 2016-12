Die Deutsche Telekom schließt Partnerschaft mit Qualys, um die digitale Transformation in Unternehmen weltweit abzusichern

(ots) - Telekom Security wird die Private

Cloud-Plattform von Qualys in ihrem modernsten SOC/Rechenzentrum

betreiben, um den Kunden binnen 2 Sekunden Überblick über alle ihre

globalen IT-Landschaften zu vermitteln



Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für

cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gab heute den

Abschluss einer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bekannt, die

ihre Telekom Security Managed Services um die Qualys Private

Cloud-Plattform erweitern wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird

Qualys die Deutsche Telekom dabei unterstützen, die digitale

Transformation in Unternehmen auf der ganzen Welt abzusichern. Die

Plattform von Qualys wird in Form eines neuen, regional angepassten

Dienstes implementiert, der allen Telekom Security-Kunden binnen 2

Sekunden Überblick über ihre Sicherheits- und Compliance-Aufstellung

verschafft. Alle Kunden-Daten verbleiben dabei ausschließlich in

Deutschland.



Unternehmen, die Cloud-Infrastrukturen nutzen, müssen

verschiedenste, global verteilte IT-Landschaften absichern, und

gleichzeitig spezifischen regionalen Vorschriften gerecht werden. Die

Private Cloud-Plattform von Qualys befähigt MSSPs, Unternehmen und

Behörden, die Sicherheits- und Compliance-Lösungen von Qualys über

ihr eigenes Rechenzentrum bereitzustellen, und bietet den Kunden

umfassende geografische Kontrolle über alle zugrunde liegenden

Sicherheitsdaten. Die Deutsche Telekom wird die Qualys Private

Cloud-Plattform regional in ihrem modernsten Rechenzentrum in Biere

implementieren, über dessen Bau das Telekommunikationsunternehmen vor

kurzem informierte.



"Mit der cloudbasierten Plattform von Qualys steht den Kunden von

Telekom Security die einzigartige Möglichkeit zur Verfügung, einen

kontinuierlichen Überblick über ihre IT-Sicherheit und Compliance zu



gewinnen und diese auf die Bedürfnisse des Unternehmens und dessen

IT-Umgebung anzupassen", erklärt Dirk Backofen, Leiter Telekom

Security. "Wir freuen uns, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben,

ihre Daten auch innerhalb von Deutschland zu hosten."



"Telekom Security hat ein eindrucksvolles Portfolio an Diensten

aufgebaut, die globalen Unternehmen helfen, das Potenzial der Cloud

für die digitale Transformation zu nutzen", so Philippe Courtot,

Chairman und CEO, Qualys, Inc. "Die Qualys Private Cloud-Plattform

unterstützt die Kunden von Telekom Security dabei, die

Herausforderungen dieses Wandels zu bewältigen - mit sicheren

Cloud-Bereitstellungsoptionen, die ihren Geschäftsanforderungen und

dem Wunsch nach regionaler Speicherung von Daten gerecht werden."



Darüber hinaus wird die Deutsche Telekom auch die über die

öffentliche Cloud bereitgestellte Qualys Cloud-Plattform in Form

eines Managed Service anbieten, der folgende Dienste umfasst:

Vulnerability Management, Policy Compliance, Web Application

Security, Security Assessment Questionnaire, Continuous Monitoring

und ThreatPROTECT. Als cloudbasierte Lösung gewährt die Qualys

Cloud-Plattform Echtzeit-Transparenz über alle IT-Landschaften,

Schwachstellen und wichtige Policy Einstellungen und integriert diese

in eine einheitliche Darstellung, die Rechenzentren, öffentliche und

private Clouds umspannt.



Die leistungsstarke Qualys Private Cloud-Plattform



Die Qualys Private Cloud-Plattform bietet Kunden ein Angebot an

cloudbasierten IT-Sicherheits- und Compliance-Lösungen von Qualys und

zugleich eine vollständige Kontrolle über alle erzeugten Sicherheits-

und Compliance-Daten. Neben der Datensouveränität profitieren die

Kunden auch von einer besseren Kontrolle über physische

Zugangsbeschränkungen, Verfahren zur Datenkontrolle sowie der

schnellen Integration in andere Enterprise-Systeme - ohne die Kosten,

die bei der Implementierung herkömmlicher Unternehmenssoftware

anfallen.







Pressekontakt:

Kafka Kommunikation für Qualys

Ursula Kafka

+49 89 747470-580

ukafka(at)kafka-kommunikation.de



Original-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Qualys

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.12.2016 - 11:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1438723

Anzahl Zeichen: 4503

Kontakt-Informationen:

Firma: Qualys

Stadt: Redwood City





Diese Pressemitteilung wurde bisher 44 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung