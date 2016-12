SOLARWATT: Walter Bornscheuer wird neuer Leiter des Produktmanagements - Wachstumskurs wird 2017 weiter fortgesetzt

(ots) - Die SOLARWATT GmbH setzt 2017 ihren Wachstumskurs

der letzten Jahre fort. Um sich für diese Herausforderungen noch

besser aufzustellen, verpflichtet der Dresdner Solarpionier Walter

Bornscheuer als neuen Leiter des Produktmanagements. Der

Maschinenbau-Ingenieur soll ab Januar 2017 die Entwicklung der

innovativen Energielösungen des Mittelständlers weiter vorantreiben

sowie den Eintritt von SOLARWATT-Produkten in neue Märkte begleiten.

"Wir haben in den vergangenen Jahren unser Produktportfolio mit

unserem EnergyManager und dem wirtschaftlichen Stromspeicher

MyReserve gezielt erweitert und können Privathaushalten und dem

Kleingewerbe ein komplettes dezentrales Energiesystem aus einer Hand

anbieten. Herr Bornscheuer wird uns mit seiner Expertise hier noch

einen zusätzlichen Schritt voranbringen und unsere Produkte gemeinsam

mit seinem Team weiterentwickeln", sagt SOLARWATT-Geschäftsführer

Detlef Neuhaus. "Herr Bornscheuer hat in seiner Karriere bereits

eindrucksvoll nachgewiesen, dass er hocheffiziente Strukturen für die

Produktentwicklung schaffen kann. Wir freuen uns deshalb sehr auf die

Zusammenarbeit", ergänzt Carsten Bovenschen, Geschäftsführer Finanzen

des sächsischen Unternehmens.



Walter Bornscheuer blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der

Heiz-, Haus- und Energietechnik zurück. Der 57-jährige war zuletzt

zehn Jahre bei Viessmann beschäftigt und seit 2009 als Senior Vice

President Technology mitverantwortlich für die technologische

Ausrichtung des Allendorfer Unternehmens. Zuvor war Bornscheuer

bereits mehr als 20 Jahre bei unterschiedlichen Unternehmen der

Heizungs- und Energietechnik in leitenden Funktionen meist im Bereich

Forschung & Entwicklung tätig. "Dezentrale Lösungen aus dem Bereich

der erneuerbaren Energien waren mir in meiner bisherigen

Berufslaufbahn immer ein wichtiges Anliegen. Solarstrom, der



inzwischen auch wirtschaftlich speicherbar ist, muss und wird einen

entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten. Deshalb freue ich

mich nun darauf, mein Wissen auf diesem Gebiet und meine Erfahrung

bei einem innovativen Unternehmen wie SOLARWATT vollumfänglich

einzubringen", so Walter Bornscheuer.



Positive Entwicklung bei Beschäftigtenzahlen fortgesetzt



Die SOLARWATT GmbH verstärkte sich 2016 besonders im

Geschäftsbereich Forschung & Entwicklung sowie im Vertrieb. Zum

Jahresende zählt der Mittelständler rund 300 Mitarbeiter. Zum

Vergleich: Im Dezember 2015 waren es noch 250 Beschäftigte. "Wir

haben die Solarkrise längst hinter uns gelassen und können schon seit

mehreren Jahren wieder auf steigende Umsätze und Personalzahlen

verweisen. Unsere Strategie, das Unternehmen konsequent auf

dezentrale Komplettlösungen auszurichten, macht sich mittlerweile

bezahlt. Diese positive Geschäftsentwicklung wollen wir auch 2017

weiter vorantreiben", so Detlef Neuhaus. Das Unternehmen plant auch

für 2017 einen deutlichen Personalzuwachs und will sich im Laufe des

Jahres um etwa 40 Mitarbeiter verstärken.



Über SOLARWATT:



Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz in

Dresden ist mit rund 300 Mitarbeitern einer der führenden deutschen

Hersteller von Photovoltaiklösungen - von hochwertigen Solarmodulen

'Made in Germany' bis hin zu intelligenten Energiemanagement- und

Speichersystemen für den Privat- und Gewerbebereich. Trotz seines

wachsenden Angebotsportfolios ist sich das Unternehmen stets treu

geblieben: Alle Produkte sind "Made in Germany" und überzeugen durch

Premiumqualität. Seit 2016 bündelt der sächsische Mittelständler sein

Know-how in der Speicherforschung und -entwicklung im

Technologiezentrum SOLARWATT INNOVATION.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.solarwatt.de







