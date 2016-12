Französische Winzergenossenschaften zeigen warum es besser ist zusammenzuarbeiten

Auf einer Weintour zu Frankreichs Winzergenossenschaften werden Sie erleben können, wie kleine Gemeinden zusammenarbeiten, um einen authentischen Wein der Region zu kreieren.

(firmenpresse) - Mehr als die Hälfte der in Frankreich produzierten Weine ist das Ergebnis einer Winzergenossenschaft oder „cave coopératives“. Dennoch ignorieren die meisten Weinliebhaber diesen Aspekt der Weinindustrie, wenn Sie eine Weintour durch Frankreich machen.



Das Ignorieren dieses wichtigen Teiles der französischen Weinproduktion bedeutet jedoch, dass Sie den Genuss von hervorragenden lokalen Weinen verpassen werden, die durch die Zusammenarbeit von Winzern der Region erzeugt wurden.



Was ist eine Winzergenossenschaft?



Eine Winzergenossenschaft ist eine Gruppe von Winzern, die Ihre Trauben und Ressourcen kombinieren, um Ihren Wein zu produzieren und zu vermarkten.

In Frankreich sind die Winzergenossenschaften meist regional verankert. Das heißt, in einer Weinregion haben die verschiedenen Gemeinden eine Winzergenossenschaft geründet, die verantwortlich für die Produktion und den Verkauf der lokalen Weine ist.



Mit über 700 Winzergenossenschaften in Frankreich werden Sie auf einer Weintour durch die verschiedenen Weinregionen feststellen, dass mehr als die Hälfte der Winzer Teil einer Winzergenossenschaft sind.



Viele der cave cooperative-Weine, die in Läden oder direkt von den Winzergenossenschaften verkauft werden, sind Vin de pays, aber es gibt auch eine erwähnenswerte Auswahl an Appellation d’origine contrôlée (AOC) Weinen.



Die Geschichte der Winzergenossenschaften



Winzergenossenschaften gibt es in Frankreich schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Während der 1930er und 1940er Jahre gab es einen regelrechten Boom. Der Grund dafür waren die ökonomischen Probleme nach der Weltwirtschaftskrise und dem 2. Weltkrieg. Dadurch wurden die Winzer gezwungen, Kooperationen zu gründen, um Gewinne mit Ihren Produkten erzielen zu können.



Während des 20. Jahrhunderts wurden die Wintergenossenschaften durch Subventionen der EU unterstützt. Leider hat dies nicht die Qualität der dort produzierten Weine verbessert, da diese Genossenschaften nach Quantität und nicht nach Qualität bezahlt wurden.





In den letzten Jahren haben Reduktionen der EU-Subventionen und ein Markt, der eine immer höhere Weinqualität fordert, dazu geführt, dass die übrigen Winzergenossenschaften heute einige von Frankreichs beliebtesten Weinen produzieren.



Machen Sie den Besuch einer Winzergenossenschaft zum Teil Ihrer Weintour



Die Winzergenossenschaften, die heute florieren, produzieren Weine in fast allen kleinen Städten und Dörfern der französischen Weinregionen. Sie machen einen sehr wichtigen Teil der lokalen Gemeinschaften aus.



Auf einer Weintour wie unserer Weinverkostungsschifffahrt entlang des Canal du Midi, sollten Sie sich die Zeit nehmen, einige der hervorragenden Winzergenossenschaften zu besuchen und die lokalen Winzer zu treffen, die ein wichtiger Teil dieser lebendigen Weingemeinschaft darstellen.



Die Gäste auf unserem Anjondi Schiff haben die Gelegenheit, die renommierte Cave Coopératives Les Costieres de Pomerols in der Nähe von Séte an der Mittelmeerküste zu besuchen. Diese Winzergenossenschaft ist Teil des AOC Picpoul de Pinet und unsere Gäste berichten uns oft begeistert, wie gut der Wein den Geschmack der lokalen Austern und der Meeresfrüchte komplementiert.



Der Besuch dieser renommierten Winzergenossenschaften ist nicht nur ein interessanter Einblick in die französische Weinproduktion, sondern auch ein Blick auf die Seele des Landes selbst. Die Winzer kommen zusammen, um einen hochqualitativen und köstlichen Wein zu produzieren, von dem sie allein nicht träumen könnten. Davon können wir alle ein wenig lernen.





European Waterways



European Waterways bietet einzigartige Schiffsreisen in Frankreich und anderen europäischen Ländern an.

European Waterways

European Waterways Ltd

The Barn, Riding Court

Riding Court Road, Datchet

Berkshire, SL3 9JT

United Kingdom



+44 (0)1753 598555

Firma: European Waterways



