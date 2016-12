An der Zukunft des Radios basteln - Der erste Radio Hack Europe

(ots) - 48 Stunden voller Ideen, Impulse, Denkanstöße und

deren Umsetzung, um Radio in der digitalen Welt einen Schritt

weiterzubringen. Erstmals findet vom 17. - 19. März 2017 in Amsterdam

der Radio Hack Europe statt. Rund 50 Programmierer, Webdesigner und

Radiomacher aus ganz Europa kommen zusammen, um an der Zukunft des

Radios zu arbeiten. Die BLM organisiert mit den Radiodays Europe, dem

Media Lab Bayern und den Lokalrundfunktagen den ersten europaweiten

Radio Hack.



Ziel des Hackathons ist, es in nur zwei Tagen von der Idee zum

funktionsfähigen Prototypen zu schaffen. Die Besonderheit des Radio

Hack Europe ist die internationale Zusammensetzung der Teams. Das

bietet den Teilnehmern die Chance, europaweite Ideen und Einflüsse in

die Umsetzung der Hacks einfließen zu lassen. "Wir sind besonders

stolz, dass wir die wohl weltweit wichtigste Radiokonferenz mit

unserem Team unterstützen können. Aus unserem deutschsprachigen Radio

Hack 2015 ist mit Soundticker sogar ein Startup entstanden. Jetzt

wollen wir auch international einen Teil dazu beitragen, Innovationen

im Radio zu fördern", sagt BLM-Präsident Siegfried Schneider.



Aufgrund des zu erwartenden Ansturms von potentiellen Teilnehmern

gibt es keine klassische Anmeldung nach dem "First come, first

serve"-Prinzip, sondern ein Bewerbungsverfahren. Interessierte können

sich via Motivationsschreiben, Video und Audio bewerben. Die

Bewerbungsfrist endet am 29. Januar 2017.



Stattfinden wird der Radio Hack Europe im Volkshotel Amsterdam. Es

befindet sich im ehemaligen Sitz einer der größten Tageszeitung der

Niederlande und ist bekannt für seinen Open Workspace und die

extravagante Einrichtung. Was die Hacker besonders freuen wird, ist

das schnelle WLAN im Hotel - das schnellste in ganz Amsterdam.



Eine internationale Jury aus bekannten Radiogrößen wird die Hacks



und Pitches am dritten Tag bewerten. Die Gewinner werden dann während

den Radiodays Europe ihre Prototypen auf der Main Stage vor mehr als

1.500 Radioprofis vorstellen.



Mehr Informationen für interessierte Teilnehmer,

Technologiepartner und Sponsoren finden Sie unter

www.radiodayseurope.com.







Original-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale f?r neue Medien, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

