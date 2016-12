Josef Lottesübergibt Geschäftsführung Personal und Organisation an Wolfgang Meier

(LifePR) - Wolfgang Meier übernimmt zum 01. Januar 2017 die Geschäftsführung des Bereichs Personal und Organisation der Pirelli Deutschland GmbH, Breuberg. Er folgt auf Josef Lottes, der diese Funktion fast 14 Jahre innehatte und zum Jahreswechsel in den Vorruhestand tritt.

Nach dem Studium der Psychologie übernahm Josef Lottes führende Positionen im Bereich Personal bei international tätigen Unternehmen wie der Thyssen Industrie AG, der Mars GmbH, der VP Schickedanz AG, der GASAG Berliner Gaswerke AG sowie der Minolta GmbH. Am 01. Juni 1999 trat er als Director Human Resources & Organization in die Pirelli Kabel & Systeme GmbH, Berlin, ein. Am 01. Februar 2003 kam Josef Lottes als Geschäftsführer Personal und Organisation und Arbeitsdirektor zur Pirelli Deutschland GmbH.

In dieser Position zeichnete Josef Lottes für die Pirelli Deutschland GmbH für zahlreiche wichtige Projekte verantwortlich. Dazu gehören unter anderen der Aufbau des zentralen Service Centers Human Resources für sämtliche Pirelli Aktivitäten in Deutschland, die Fusion der Pirelli Deutschland GmbH und der Metzeler GmbH, der Neustart des Trainingsund Entwicklungsprogramms für Mitarbeiter, sowie in der Wirtschafts- und Finanzkrise die Standort- bzw. Zukunftsvereinbarung 2009. Diese ist mittlerweile, kontinuierlich angepasst, bis 2020 verlängert worden.

Als Mitglied der Tarifkommission des Arbeitgeberverbandes der Deutschen Kautschukindustrie (ADK) e.V., Hannover, entwickelte Josef Lottes den `Demografie-Tarif 2010` maßgeblich mit. Seit 2014 war er zudem Verhandlungsführer des ADK und vereinbarte 2014 mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie einen innovativen, soziodemografische Aspekte berücksichtigenden Entgelttarif, der aufgrund seiner zukunftsorientierten Ausrichtung branchenübergreifend als vorbildlich gilt.

?Der hohe Stellenwert, den Josef Lottes der Belegschaft eines Unternehmens stets zumaß, kam zuletzt mit den Abschlüssen der wegweisenden Zukunftsvereinbarung und der Tarifverhandlung 2016 zum Ausdruck, die er entscheidend prägte?, betont Michael Schwöbel, Sprecher der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland GmbH. ?Der Tarifver trag trägt durch die überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung dazu bei, dass die Kautschuk-Branche für junge Menschen auch weiterhin attraktiv bleibt.?



Mit Wolfgang Meier übernimmt zum Jahresbeginn 2017 wieder ein versierter Personal-Manager die Nachfolge von Josef Lottes. Der Wirtschaftsingenieur ist zugleich als Head of Human Resources Technology Pirelli TYRE S.p.A. im Reifenkonzern verantwortlich. Er begann seine Karriere bei der Pirelli Deutschland GmbH bereits 1995. Ab 1998 trug er als Leiter Einkauf Verantwortung, ab 2000 dann als Leiter der Human Resources Abteilung. Von 2003 bis 2005 führte er bei Pirelli UK Ltd. die Human Resources Abteilung und verantwortete ab 2006 als Industrial Director die beiden Produktionsstandorte in Großbritannien.

2008 wurde Wolfgang Meier als Head of Industrial Engineering and Competitiveness in die Pirelli Zentrale nach Mailand berufen. Dort verantwortete er die Definition und Implementierung des Lean Management Systems PMS, das Pirelli mittlerweile weltweit in den 20 Produktionsstätten anwendet. 2012 übernahm Wolfgang Meier die Position des Head of HR Manufacturing sowie sukzessive das HR Management des gesamten Bereichs Technology der Pirelli TYRE S.p.A.. In dieser Funktion ist er auf internationaler Ebene für die Human Resources Betreuung unter anderem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Qualität, Motorsport, Original-Equipment, Einkauf etc. verantwortlich. Zwischen 2014 und 2016 war er außerdem Head of HR Europe.

?Josef Lottes gilt unser großer Dank für die langjährige erfolgreiche Arbeit, von der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pirelli Deutschland GmbH ungemein profitierten?, würdigt Christian Grünewald, Betriebsratsvorsitzender der Pirelli Deutschland GmbH. ?Mit Wolfgang Meier übernimmt nun ein Mann die Verantwortung für den Bereich Personal und Organisation, von dem ich überzeugt bin, dass er den Weg seines Vorgängers erfolgreich fortsetzen wird.?









Pirelli Deutschland GmbH

