Delfin statt Ochs und Esel Soneva bietet außergewöhnliche Feiertage

Soneva Jani

(firmenpresse) - Dezember 2016, Thailand und Malediven: Weihnachten und Neujahr. Feste der Liebe – und Leckereien. Mit Soneva können Gäste dem Trubel zuhause entfliehen. Das Angebot an Aktivitäten in den Resorts ist schier endlos und gestaltet sich vielfältig – von einer kulinarischen Weltreise über Dolphin Cruises bis hin zum traditionellen Besuch von Santa Claus.

Kulinarische Weltreise

Neben traditionellen Köstlichkeiten aus der europäischen Gourmetküche, asiatischen Leckerbissen aus Japan, Thailand und Vietnam, dürfen natürlich auch heimische Speisen aus den Malediven nicht fehlen – und das alles an einem Abend auf einer Gourmetsafari durch die Resorts. Für die Unterhaltung sorgen zahlreiche Artisten, Akrobaten, Tänzer, Magier und Musiker – und natürlich Santa Claus. Passend zum Thema Weihnachten lädt Soneva darüber hinaus zu zahlreichen Aktivitäten ein, wie einem „Christmas Pudding Body Scrub Workshop“, einer Schatzsuche, die Suche nach dem Stern von Bethlehem in der Sternwarte oder einer Dolphin Cruise.

Den weihnachtlichen Pfunden den Kampf ansagen

Etwas ausgefallener geht es beim „Fancy Dress Christmas Volleyball Match“ zu, bei dem die Gäste des Soneva Jani und Gastgeber gegeneinander antreten. Das Besondere: Schicke Kleidung ist Pflicht! Wen nach den Feiertagen voller Völlerei und Erholung das schlechte Gewissen packt, kann sich vor der Abreise beim gemeinsamen „Christmas Movement“ Fitnesstraining körperlich betätigen und sich mit Gleichgesinnten auspowern.

www.soneva.com



