Ungarn, das Partnerland der Internationalen Grünen Woche Berlin

(IGW) 2017, wird den Fach- und Privatbesuchern vom 20. bis 29. Januar

2017 in einer ganzen Halle seine Traditionen und kulinarischen

Highlights präsentieren. Die Besucher werden in Messehalle 10.2.

begrüßt. Hier können sie auf rund 1.600 Quadratmetern das Land der

Magyaren kennenlernen und die zahlreichen ungarischen Delikatessen

kosten. Die Ungarnhalle steht 2017 unter dem Motto "Traditionsreich,

Vielfältig, Natürlich: Ungarn".



Die Ungarnhalle präsentiert Neues und Altbekanntes



In der Ungarnhalle treffen sich Tradition und Moderne. Es werden

klassische Bestandteile zu finden sein wie die Tschárda (ungar.

Csárda), das Restaurant auf dem Gemeinschaftstand. Die Besucher

werden traditionelle ungarische Gerichte wie Lángos und Gulyás

(Gulaschsuppe) auf der Messe genießen können. Doch Ungarn wird sich

in einem modernen Gewand mit neuen Angeboten präsentieren. Die

Messebesucher werden in der Halle einen lebendigen Markt vorfinden

und können sich von der reichen Vielfalt der regionalen Produkte

überzeugen. Dieser ordnet sich um ein Podium, einen interaktiven

Raum, der während der Messe ein breites Publikumsangebot bereithält.

Damit ist der Gemeinschaftsstand so vielfältig ist wie das Land

selbst: stolz auf seine Traditionen, aber zeitgleich wandlungsfähig

und modern.



Ein kulinarischer Ungarnurlaub mitten in Berlin



Über 20 Aussteller präsentieren sich im kommenden Jahr in der

Ungarnhalle der IGW. Es werden hierzulande bekannte Produkte wie

Salami, die beispielsweise in der Stadt Szeged produziert wird,

vertreten sein, genauso hausgemachte regionale Produkte von

Kleinerzeugern. Das reiche Angebot beinhaltet auch geräucherte

Fleischwaren einheimischer Nutztiere, darunter das Ungarische

Steppenrind oder Mangalica-Schwein.





Eine weitere Spezialität ist "sauereingelegtes Gemüse", das nach

alten Hausrezepten in Vecsés (dt: Wetschesch) hergestellt wird. Neben

Hülsenfrüchten und Milchprodukten werden auch Süßspeisen wie Honig,

Baumstriezel - ein Kuchen, der 2006 mit dem Titel "Meisterwerk der

ungarischen Handwerkstätigkeit" ausgezeichnet wurde - oder

hausgemachte Strudel zu finden sein.



Darüber hinaus erwarten Besucher kaltgepresste Öle. Bei ihrer

Herstellung wird großer Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt.

So werden alle Nebenprodukte der Produktion weiterverwertet, wodurch

keine Abfallstoffe anfallen.



In der Ungarnhalle darf auch Wein nicht fehlen. Auf der Messe

werden Weine des berühmten Weinanbaugebiets Tokaj präsentiert. Ebenso

gehört Pálinka, ein Obstbrand, der lediglich aus ungarischen Früchten

hergestellt werden darf, zu den ungarischen Spezialitäten. Bei der

IGW werden die Standbesucher Pálinka-Schnäpse sowie Fruchtweine und

auch ungarisches Craft Beer kosten können.



Neben Kulinarischem werden auch die Ungarische Agentur für

Investitionsförderung (HIPA), die kostenlose Beratung für Unternehmen

anbietet, das Ungarisches Tourismusamt und das Ungarische Nationale

Handelshaus mit einem Stand in der Ungarnhalle vertreten sein. Das

Ungarische Nationale Handelshaus wird auf der Messe über die neue

Lebensmittelmarke für Premiumprodukte "Áldomás" informieren, der ein

strenges Qualitätssystem zugrunde liegt. Die Organisation des

Messeauftritts und aller Aktivitäten, die im Rahmen der IGW

stattfinden, übernimmt das ungarische Agrarmarketing Centrum (AMC),

das dem Landwirtschaftsministerium von Ungarn unterstellt ist.



Die grüne Seite Ungarns



Ungarn verfügt über eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt.

Garten- und Pflanzenbau haben in Ungarn eine lange Tradition und sind

ein integraler Bestandteil der ungarischen Identität. Um Ungarn

besser kennenzulernen, wird daher die einheimische Pflanzenwelt in

der Ungarnhalle integriert, zum Beispiel in Form von Raumteilern oder

eines Gewürzgartens. Auch bei der Produktion legen die Ungarn viel

Wert auf Natürlichkeit. So wird auf den Einsatz gentechnisch

veränderter Organismen (GVO) verzichtet. Darüber hinaus wird in

Ungarn möglichst saisonal gegessen und Regionalität großgeschrieben.



Die Internationale Grüne Woche findet vom 20. bis zum 29. Januar

2017 auf dem Messegelände von Berlin statt. Mehr als 1.600 Aussteller

aus rund 65 Ländern präsentieren sich auf der weltgrößten Messe für

Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Erwartet werden 400.000

Fach- und Privatbesucher.



