tierschutzshopper.de - gemeinnütziges Startup

Gemeinnütziges Startup fördert den Tierschutz in Deutschland.

(firmenpresse) - Vor wenigen Wochen ist www.tierschutzshopper.de online gegangen – ein Portal zur Unterstützung von Tierschutzvereinen und –organisationen in ganz Deutschland. Ziel des Portal ist es, Gelder für „tierische Notfälle“, für Projekte oder zur Übernahme von Patenschaften zu sammeln und Tierschutzvereinen damit unter die Arme zu greifen.



Laut Deutschem Tierschutzbund ist das Spendenaufkommen seit Jahren rückläufig, tierschutzshopper.de versucht, dem entgegenzuwirken. Neben klassischen Spenden bietet tierschutzshopper andere, innovative Wege an, um Gelder zu generieren. So kann man beispielsweise mit jedem Online-Einkauf bei zahlreichen Partnershops Gutes tun, da einige Prozent vom Einkaufswert an tierschutzshopper.de gehen. Zukünftig sollen noch weitere Spendenmöglichkeiten hinzukommen, die dem Geldbeutel „nicht wehtun“.



Des Weiteren sind auf www.tierschutzshopper.de nahezu alle Adressen von und Links zu Tierschutzvereinen in Deutschland zu finden, zudem werden häufig News zu Tierschutzvereinen veröffentlicht! Letzteres auch auf Facebook unter facebook.com/tierschutzshopper.



Als sehr junge Organisation steht tierschutzshopper noch am Anfang seines Weges, arbeitet aber stetig an größerer Bekanntheit und stetigem „Wachstum“. Sie haben Anmerkungen oder Kritik? Gerne an info(at)tierschutzshopper.de. Wir freuen uns über Ihre Meinung und auf Ihren Besuch unserer Seite!







Die tierschutzshopper gemeinnützige UG ist eine im Jahr 2016 gegründete, gemeinnützige Unternehmergesellschaft mit dem Ziel, Tierheime und Tierschutzvereine in Deutschland zu unterstützen. Wir möchten die Arbeit der Tierschutzorganisationen vorstellen und würdigen, deren Aktivitäten der breiten Öffentlichkeit näher bringen und sie finanziell fördern.

