Soeben erschienen: Erdungsanlagen

Das Fachbuch zum Thema Erdung! Dasüberarbeitete Buch orientiert sich an der aktuellen Normung auf europäischer und internationaler Ebene

Niemand, Thomas; Schröder, Andreas

Erdungsanlagen

2. vollständig überarbeitete Auflage 2016

256 Seiten, Broschur

37,40 ?

ISBN 978-3-8007-3566-2

- Erläuterung der wichtigsten Maßnahmen zum Schutz bei indirektem Berühren

- Konsistente Beschreibung für die Anwendung in der Praxis

- Aktueller Stand der Normen und Richtlinien

- Mit Lösungsmöglichkeiten für Probleme

- Inklusive FAQs zum Thema Erdung

Die Erdung ist die wichtigste Maßnahme zum Schutz bei indirektem Berühren. Nur durch eine korrekt ausgeführte Erdungsanlage können die im Fehlerfall entstehenden Potentialunterschiede abgebaut und so Personengefährdungen vermieden werden. Das überarbeitete Buch orientiert sich an der aktuellen Normung auf europäischer und internationaler Ebene. Neu aufgenommen wurden Lösungsmöglichkeiten bei konkreten Problemfällen und Fragestellungen rund um das Thema Erdung.

Dipl.-Ing. Thomas Niemand leitet den Bereich Qualität und Regelsetzung bei einem großen deutschen Verteilnetzbetreiber. Er ist in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien und Ausschüssen tätig.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schröder ist Referent bei der Westnetz GmbH und zuständig für die Konzernstandardisierung verschiedener Stromfachthemen in der Netzsparte der RWE-Gruppe. Er ist Mitglied in verschiedenen Gremien der DKE.



Dipl.-Ing. Thomas Niemand leitet den Bereich Qualität und Regelsetzung bei einem großen deutschen Verteilnetzbetreiber. Er ist in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien und Ausschüssen tätig.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schröder ist Referent bei der Westnetz GmbH und zuständig für die Konzernstandardisierung verschiedener Stromfachthemen in der Netzsparte der RWE-Gruppe. Er ist Mitglied in verschiedenen Gremien der DKE.

Der VDE VERLAG ist einer der traditionsreichsten und renommiertesten Fachverlage für Elektro- und Informationstechnik. Begonnen hat alles im Oktober 1947: mit einer Lizenz zur Herausgabe der Elektrotechnischen Zeitschrift etz wurde der Verlag von Prof. Dr.-Ing. Kurt Fischer und Dr.-Ing. Hans Hasse in Wuppertal gegründet. Heute umfasst das Buchprogramm mehr als 650 lieferbare Titel und jährlich kommen über 100 Neuerscheinungen hinzu. Zu den klassischen Publikationen gehören Fachbücher, Fachzeitschriften sowie das umfassende VDE-Vorschriftenwerk. Mit der Eingliederung des Herbert Wichmann Verlags und der HEALTH-CARE-COM GmbH wurde das Spektrum thematisch um die zukunftsweisenden Bereiche Geodäsie, Geoinformatik und Gesundheit erweitert. Ebenso zum Programm gehören Onlinemedien wie E-Books und Tagungsbände. Fachspezifische Seminare und Workshops runden das Portfolio ab.







Der VDE VERLAG ist einer der traditionsreichsten und renommiertesten Fachverlage für Elektro- und Informationstechnik. Begonnen hat alles im Oktober 1947: mit einer Lizenz zur Herausgabe der Elektrotechnischen Zeitschrift etz wurde der Verlag von Prof. Dr.-Ing. Kurt Fischer und Dr.-Ing. Hans Hasse in Wuppertal gegründet. Heute umfasst das Buchprogramm mehr als 650 lieferbare Titel und jährlich kommen über 100 Neuerscheinungen hinzu. Zu den klassischen Publikationen gehören Fachbücher, Fachzeitschriften sowie das umfassende VDE-Vorschriftenwerk. Mit der Eingliederung des Herbert Wichmann Verlags und der HEALTH-CARE-COM GmbH wurde das Spektrum thematisch um die zukunftsweisenden Bereiche Geodäsie, Geoinformatik und Gesundheit erweitert. Ebenso zum Programm gehören Onlinemedien wie E-Books und Tagungsbände. Fachspezifische Seminare und Workshops runden das Portfolio ab.





