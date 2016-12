ZDF-Programmänderung ab Woche 51/2016

Mi., 21.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



23.45 Markus Lanz - Spezial (VPS 23.44/UT)

Der Anschlag in Berlin und die Folgen



0.45 heute+ (VPS 23.45)



1.00 Generation What? - Wie tickt Europas Jugend (VPS

0.00)



1.45 Gotthard (2) (VPS 0.45)



3.15 Gotthard - Unser Tor zum Süden (VPS 2.15)



3.45 SOKO Wismar (VPS 2.45)



4.30 SOKO+ Wismar (VPS 3.30)



4.35 SOKO Kitzbühel (VPS 4.05)



5.20 Leute heute (VPS 4.50) -5.30 (von 17.45 Uhr)



(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)



Do., 22.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



22.15 Menschen 2016 (VPS 22.14)



0.35 Gätjens großes Kino (VPS 0.15)



0.55 heute+ (VPS 1.00)



1.10 Line of Duty (VPS 1.15)



2.10 Verdict Revised - Unschuldig verurteilt (VPS 2.15)



2.55 Verdict Revised - Unschuldig verurteilt (VPS 3.00)



3.40 Im Zauber der Wildnis (VPS 3.45)



4.25 SOKO Kitzbühel (VPS 4.30)



5.10- hallo deutschland (VPS 5.15)

5.30



(Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)



Fr., 23.12.



18.00 SOKO Wien

Bitte Folgenänderung beachten:

Der Preis der Macht

(Text und weitere Angaben s. Fr., 3.2.2017)



(Die Folge "Der dritte Mann" wurde auf Fr., 3.2.2017 verschoben.)



Woche 2/17



So., 8.1.



9.03 sonntags

Bitte Änderung der Moderation beachten:

Michael Sahr



Bitte streichen: Andrea Ballschuh



Di., 10.1.



0.30 Neu im Kino



Bitte Ergänzung beachten:

"The Great Wall" von Zhang Yimou



Woche 5/17



Fr., 3.2.



18.00 SOKO Wien

Bitte Folgenänderung beachten:

Der dritte Mann

(Text und weitere Angaben s. Fr., 23.12.2016)



(Die Folge "Der Preis der Macht" wurde auf Fr., 23.12.2016

vorgezogen.)



Woche 6/17



Sa., 4.2.



14.40 Rosamunde Pilcher: Die Rose von Kerrymore

Bitte Ergänzung beachten:

(Erstsendung 7.1.2001)



Fr., 10.2.



2.15 Green Zone

Bitte korrekte Schreibweise beachten:

Maj. Briggs Jason Isaacs



Bitte streichen: Issacs







