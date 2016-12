Nur einen (Ski)-Sprung bis Genf

Buche einen Ski-Transfer von Genf und genieße ein adrenalinreiches Action-Wochenende in einem dieser großartigen Snowparks.

(firmenpresse) - In diesem Winter kannst du ein episches Ski-Wochenende in einem dieser Resorts mit ihren fantastischen Freestyle-Kursen und Aprés-Ski-Partys haben. Diese großartigen Snowparks, die alle nicht weit vom Genfer Flughafen entfernt sind, bieten Alles, was sich Adrenalinjunkies wünschen.



Avoriaz



Auf der Suche nach einem wilden Wochenende? Dieser einzigartige Snowpark liegt nur 86 km von Genf entfernt. Wecke den inneren Schweinehund und versuche dich an neuen Graps, Spins, Grinds und Flips auf den herausfordernden Rampen und Pisten von Avoriaz.



Abends kannst du die stimmungsreiche Partyatmosphäre genießen. Stärke dich mit einem Burger in einem der Pubs und ziehe dann weiter in eine der vielen Bars. Deine Kneipentour beginnt im The Place, dort gibt es jeden Abend Live Musik und eine Happy Hour, ziehe weiter ins Le Shooters, wo du aus 50 verschiedenen Cocktails wählen kannst und es einen DJ gibt, der bis 2 Uhr morgens Musik auflegt. Mit dem kostenlosen Wi-Fi kannst du über Snapchat und Instagram deine Freunde eifersüchtig machen. Wenn du immer noch nicht ins Bett willst, kannst du im Yak Nachtclub die Nacht zum Tag machen.



Mégève



Mit seinem fantastischen Snowpark und der ausgelassenen Party-Atmosphäre ist Mégève das ideale Reiseziel für ein Ski-Wochenende und es liegt nur 1,5 Stunden von Genf entfernt. Übe größere und gewagtere Moves auf den 400-Meter langen Kursen von Combloux und den coolen Kickern, Rails, Whoops, Bumps und Corners. Der Snowpark ist auch der ideale Ort, um neue Freunde zu treffen. Du kannst einen Grill mieten und einen entspannten Nachmittag mit deinen Freunden genießen. Abends geht es dann ab in den Palo Alto Nachtclub. Die Partystimmung und die live DJs werden dafür sorgen, dass diese Nacht unvergesslich wird.



Châtel



Warum Zeit auf der Reise verschwenden, wenn du einen Ski-Transfer von Genf nach Châtel buchen und in weniger als zwei Stunden mit den ersten Tricks im Smoothpark beeindrucken kannst? Der Smoothpark bietet Spaß auf einer 120 Meter langen Halfpipe und den über 800 Meter langen Slopestyle- und Boardercrossstrecken. Außerdem kann man auf den Kickern, Slide Boxen, Hips und Rails jede Menge Tricks üben. Wenn du dich traust, kannst du sogar an einem der Freestyle-Wettbewerbe von Châtel teilnehmen.





Den Abend kannst du in der Le Avalanche Bar mit Live-Musik und verschiedenen Themen-Partys feiern. Nach ein paar Cocktails und jeder Menge Spaß kannst du im Le Sloopys bis 6 Uhr morgens durchtanzen.



Wie kommt man dort hin?



Mit einem der Einzel- oder Gruppentransfers von Shuttle Direct ist ein Ski-Transfer von Genf aus sehr schnell und einfach. Easy Jet, Swiss oder British Airways bieten günstige Flüge nach Genf an. Einer unserer Fahrer wird dich dann vor dem Terminal abholen und zu deinem Reiseziel bringen. Lass es uns wissen, wenn du mit deiner eigenen Ausrüstung reist, denn dann können wir alles für den kostenlosen Transport des Equipments arrangieren.



Stressfreie Transfers mit Shuttle Direct



Shuttle Direct bietet schnelle und bequeme Transfers in Europa und Nordafrika zu festen Preisen. In der Skisaison kannst du unser Online-Buchungs-System nutzen um einen stressfreien Einzel- oder Gruppentransfer zu buchen. Unsere freundlichen Fahrer werden dich und deine Freunde vom Flughafen zu einem unvergesslichen Winterabenteuer bringen.















