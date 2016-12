La Tania: Ausblick auf die Ski-Saison 2016-2017

Entdecken Sie das neue La Tania! Skihütten, Pisten, Restaurants und weitere Annehmlichkeiten wurden erneuert und verbessert.

(firmenpresse) - La Tania liegt im Herzen des Trois-Vallés Skiresorts und ist bei erfahrenen Skifahrern und Anfängern gleichermaßen beliebt. Das Skiresort, das im Jahr 1990 in Vorbereitung auf die im Jahr 1992 stattfindenden Olympischen Winterspiele eröffnet wurde, erhielt jährliche Verbesserungen, um der wachsenden Beliebtheit und den Besucherwünschen gerecht zu werden. Die Skihütten in La Tania sind auch in der Skisaison von 2016-2017 wieder sehr beliebt, deshalb sollten Sie so früh wie möglich buchen.



Die Vorteile von La Tania



Die Skifahrmöglichkeiten von La Tania sind offensichtlich der Grund für die Beliebtheit bei seinen Besuchern. Das Trois-Vallés Skiresort bietet über 600 km verbundener Skipisten, 198 Lifte, 58 grüne Anfängerpisten, 136 blaue, 113 rote und 35 schwarze Pisten, die zu den herausforderndsten Pisten der Welt zählen.



Aufgrund der dem Norden zugewandten Position von La Tania bietet das Resort einen einfachen Zugang zu den vielen hochqualitativen Pisten der Region. Die Stadt ist autofrei und bietet viele nützliche Annehmlichkeiten. Die Schönheit La Tanias und das Engagement, sich konstant weiter zu entwickeln, zu verbessern und die Wünsche der Gäste zu erfüllen, sind der Grund, warum die Besucher jedes Jahr zurück nach La Tania kommen.



Das digitale Zeitalter auf Eis



Die Skipisten nutzen jetzt die beliebten und nützlichen Vorteile des digitalen Zeitalters. Die Skihütten in La Tania verfügen schon lange über Wi-Fi und manche bieten Ihren Gästen sogar Computer und Räume mit Home-Office Möglichkeiten.



Aber es ist nicht nur das, denn die Technik verbessert auch die Erlebnisse auf den Pisten für die Skifahrer. Auf vielen Pisten gibt es kostenlose Wi-Fi-Zugänge und Möglichkeiten, moderne Aufzeichnungstechnologie zu verwenden, um die eigenen Verbesserungen zu überprüfen. Pisten-Überwachungs-Systeme informieren die Skifahrer über die Anzahl der Skifahrer auf und den Zustand der Pisten. Außerdem wird heute die Tiefe der Pisten gemessen, um festzustellen, ob unterstützende Maßnahmen mit Schneekanonen notwendig sind, damit die Qualität der Pisten aufrechterhalten werden kann. Durch diese Technik kann zudem Wasser gespart werden.





“Ski Flux” ist ein neues System, mit dem die Anzahl und der Fluss der Skifahrer auf den Pisten mit einer Vielzahl von Sensoren gemessen werden kann. Die Daten, die zudem Wetter- und Schneebedingungen beinhalten, werden dann verarbeitet und in Echtzeit auf Monitoren angezeigt, um Anfängern und auch erfahrenen Skifahrern bei der Auswahl der Pisten zu helfen.



Skifahrer können jetzt unvergessliche „Selfies“ machen, ohne auf die umständlichen Selfie-Sticks angewiesen zu sein. Die Trois-Vallés haben 6 „Selfie Spots“ eröffnet. Dort haben die Skifahrer mithilfe von Smartphones und einer App Zugriff auf eine Kamera, die am „Selfie Spot“ einzigartige Aufnahmen macht. Es können Nahaufnahmen und Panoramafotos gemacht werden und die Qualität der Fotos ist fantastisch.



Logistische Verbesserungen



Neben den Verbesserungen auf den Pisten, wurden in La Tania auch die Sessellifte und Kabinenbahnen für die neue Skisaison verbessert. Die Restaurants und die „Aprés-Ski“-Szene in der Stadt bereiten sich auch mit Hochdruck auf die neue Saison vor. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant „Le Farcon“ bietet nun auch einen „in Chalet“ Service an, der Ihnen nicht nur die Gourmet-Küche und köstlichen Menüs zu Ihrer Skihütte liefert, sondern es Ihnen dort auch noch serviert. „Le Farcon“ führt zudem einen Shuttle-Service zu und vom Hotel ein.



Buchen Sie jetzt!



Es ist empfehlenswert, Ihre Unterkunft und den Flug für Ihren Skiurlaub in der Skisaison 2016-2017 schon jetzt zu buchen. Fluggesellschaften wie easyJet, British Airways und Flybe haben die Zahl Ihrer Flüge für dieses Jahr erhöht und auch Eurostar hat die Zahl seiner Fahrten erhöht. Die Verbesserungen am Flughafen von Chambéry, die eine komplette Renovierung des Terminals, 14 neue Gepäckabfertigungsbereiche, neue Boutiquen, neue Warteräume und neue Beschilderungen im ganzen Flughafen beinhalten, werden diesen Teil der Reise ebenfalls sehr erleichtern.



Eine großartige Ski-Saison liegt vor uns



Die Skihütten in La Tania gehören zu den besten Unterkunftsmöglichkeiten für Skifahrer. Mit den Updates in der Stadt und den logistischen Verbesserungen der Reiseindustrie, kann die Ski-Saison 2016-2017 nur zu einer der besten der letzten Jahre werden!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.skiamis.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Ski Amis:



Ski Amis bietet Unterkünfte mit und ohne Verpflegung für Skiurlaube in einigen der besten Ferienorte in den Alpen, einschließlich Les Trois Vallées. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.skiamis.com/

Dies ist eine Pressemitteilung von

Ski Amis

PresseKontakt / Agentur:

Kontakt:



Ski Amis Ltd

1 Cooks Barn

Turkey Mill

Ashford Road

Maidstone ME14 5PP



(+44) 020 3411 5439



info(at)skiamis.com

Datum: 22.12.2016 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1439103

Anzahl Zeichen: 4721

Kontakt-Informationen:

Firma: Ski Amis



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung