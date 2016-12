STÜKEN erweitert Zentrum für Stanztechnik in Tschechien

(firmenpresse) - Rinteln / Hradec Králové, 16. Dezember 2016 - Das Werk in Tschechien ist einer von fünf Produktionsstandorten der STÜKEN-Gruppe. Auf einer Produktionsfläche von rund 5.000 m² und mit 170 Mitarbeitern erzielt es aktuell einen Umsatz von 12,5 Mio. Euro. Für die nächsten Jahre erwartet das Unternehmen eine Umsatzverdopplung. Daher wird die Produktionsfläche um 5.600 m² erweitert, und eine Steigerung der Mitarbeiterzahl ist geplant. Die neuen Flächen wurden am 16. Dezember 2016 gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern feierlich eröffnet.

Eine erste Verdopplung der Mitarbeiterzahl hat es bereits gegeben, seit STÜKEN den Betrieb 2005 von Possehl Electronics übernahm. Den bis dahin reinen Werkzeugbaubetrieb hat die STÜKEN-Gruppe zu ihrem Kompetenz-Zentrum für Stanztechnik und kunststoffumspritzte Metallteile entwickelt. Das Werk in Tschechien bietet darüber hinaus Lösungen für Baugruppen und Montagen an. Abnehmer sind vor allem Kunden aus der Region.

Bei dem Erweiterungsbau handelt es sich um eine segmentierte Halle, sie enthält eigene Sauberkeitszonen für Spritzguss und Montage, für die Stanzerei, für den Werkzeugbau sowie für Lager und Versand. Der Maschinenpark wird ergänzt um Stanzpressen, Spritzgießmaschinen und Maschinen für die vollautomatische Baugruppenfertigung.

STÜKEN Hradec Králove wird künftig noch mehr in qualifizierte Mitarbeiter investieren. Zu diesem Zweck richtet das Unternehmen in einem Gebäudeteil eine Lehrwerkstatt und Schulungsräume ein. Auszubildende und neue Mitarbeiter werden davon profitieren.

Bereits Mitte der 90er Jahre hatte das globale Denken und Handeln bei STÜKEN begonnen. Das Unternehmen erzielte zu diesem Zeitpunkt einen beträchtlichen Teil seines Umsatzes in den USA und eröffnete folgerichtig 1997 ein Werk in South Carolina.

"Man muss da hin, wo der Bedarf ist. Lokal liefern." So Dr. Hubert Schmidt, kaufmännischer Geschäftsführer von STÜKEN. Heute gehören insgesamt fünf Produktionsstandorte in Deutschland, Tschechien, Nordamerika und der Volksrepublik China zur STÜKEN-Gruppe. Dazu kommen elf Vertriebsstandorte in Europa, Indien, Südkorea, Mexiko, Mittel- und Südamerika.

Der neueste Produktionsstandort liegt in Deutschland, im Industriegebiet Rinteln-Süd. STÜKEN hat das Zweigwerk nach den Prinzipien der Lean Production gebaut und besonderen Wert auf eine äußerst hohe Sauberkeit gelegt. Der Standort an der Alten Todenmanner Straße in Rinteln-Nord ist und bleibt der Stammsitz der STÜKEN-Gruppe.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.stueken.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über STÜKEN

1931 gegründet, gilt STÜKEN heute als der weltweit führende Zulieferer für Präzisionstiefziehteile aus Metall. Außerdem gehören Stanz- und Spritzgießteile sowie anspruchsvolle Baugruppen zum Sortiment. Die Produkte finden sich in unzähligen Anwendungen von Haushaltsgeräten bis hin zu Armaturen, in Computern, Mobilfunkgeräten und Kraftfahrzeugen. Statistisch gesehen enthält jedes weltweit verkaufte Auto rund 40 STÜKEN-Komponenten. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz im niedersächsischen Rinteln an der Weser erwirtschaftet im Jahr 2016 mit rund 1.150 Mitarbeitern und Tochterwerken in den USA, Tschechien und China einen Umsatz von 168 Mio. Euro.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hubert Stüken GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Hubert Stüken GmbH & Co. KG

. Marketing

Alte Todenmanner Straße 42

31737 Rinteln

marketing(at)stueken.de

05751-702471

http://www.stueken.de



Datum: 22.12.2016 - 12:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1439109

Anzahl Zeichen: 2611

Kontakt-Informationen:

Firma: Hubert Stüken GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: . Marketing

Stadt: Rinteln

Telefon: 05751-702471





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung