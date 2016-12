Erfolgsprojekt für HITZLER INGENIEURE: umfangreiche Straßenbaumaßnahme in Neumarkt i.d.OPf. positiv abgeschlossen

München, 22. Dezember 2016 – Auch im Bereich Verkehrsinfrastruktur ist HITZLER INGENIEURE seit Jahren professioneller Partner für die öffentliche Hand: Mit dem Neubau eines großen innerstädtischen Verkehrsknotenpunkts in Neumarkt i. d. OPf. hat das Ingenieurbüro aus München erneut eine Infrastrukturmaßnahme über alle Planungs- und Förderungsebenen erfolgreich als Projektsteuerer begleitet. Die geplanten Investitionskosten von rund 20 Mio. Euro konnten dabei eingehalten werden.

(firmenpresse) - Ziel des jetzt realisierten Verkehrsknotenpunkts „Unteres Tor“ in der Großen Kreisstadt Neumarkt ist die Aufwertung und Umgestaltung des Straßenraums dieses im wirtschaftlichen Aufschwung befindlichen Oberzentrums in der Oberpfalz mit seinen rund 40.000 Einwohnern. Der Grund: Die Stadt Neumarkt wurde in den vergangenen Jahren durch die Ansiedlung von zahlreichen Einkaufs- und Gewerbezentren immer attraktiver, so dass auch das Verkehrsaufkommen stetig zugenommen hat. „Mit dieser umfangreichen Straßenbaumaßnahme wurden jetzt das innerstädtische Hauptstraßennetz sowie die zentralen Verkehrsknotenpunkte so umstrukturiert, dass die erhöhte Verkehrsbelastung im Bereich der Altstadt minimiert werden konnte“, erläutert Dipl.-Ing. Christoph Wedlich, der verantwortliche Projektsteuerer bei HITZLER INGENIEURE München.



Im Rahmen der Baumaßnahme wurde gleichzeitig das Einkaufs- und Gewerbezentrum „Neuer Markt“ im Norden der Altstadt mit einer Fußgängerunterführung an die historische Innenstadt angebunden. Auf der Seite zum Unteren Tor, dem historisch bedeutenden Eingang zur Neumarkter Altstadt, wurde der Abgang zu Unterführung und Passage mit einem vorgelagerten Rampenbereich mit Treppen und Wasserlauf großflächig angelegt. Dieser so genannte Brunnengarten lädt mit Bänken und anderen Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. „Aufgrund der besonderen Geologie in diesem Bereich erforderten die Arbeiten höchste Präzision, um die wasserführenden Schichten im Boden nicht zu beeinträchtigen“, erklärt Christoph Wedlich. Des Weiteren wurde zur barrierefreien Erschließung der Fußgängerunterführung ein Aufzug eingebaut. Die Gehwegflächen vor dem Neuen Markt wurden neu gestaltet und alle Straßenquerungen barrierefrei angelegt. Radfahrer haben im Straßenbereich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Radfahrstreifen erhalten. „Die Bauarbeiten mussten unter laufendem Verkehr durchgeführt werden, da eine Vollsperrung der Neumarkter Dammstraße¬ aufgrund ihrer wichtigen Verbindung in die Stadt nicht möglich war“, so Wedlich. „Und das ist uns erfolgreich gelungen – im geplanten Kostenrahmen.“





HITZLER INGENIEURE München hat von Sommer 2012 bis jetzt für die Stadt Neumarkt die Leistungen der Projektsteuerung dieser Straßenbaumaßnahme übernommen und war während der gesamten Projektlaufzeit sowohl für den terminplangerechten Fortschritt als auch für die Kosteneinhaltung und die Sicherstellung der Qualitätsanforderungen verantwortlich.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hitzler-ingenieure.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über HITZLER INGENIEURE

HITZLER INGENIEURE ist kompetenter Partner im Bereich Projektmanagement für private und öffentliche Bauherren bei der Abwicklung komplexer Baumaßnahmen im Gesundheits- und Bildungswesen, im Verwaltungs- und Wohnungsbau, in den Bereichen Freizeit und Kultur sowie bei Infrastrukturmaßnahmen. Das 1997 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in München betreut nationale und internationale Projekte vom Start bis zur schlüsselfertigen Übergabe an verschiedenen Standorten im In- und Ausland. Innovative, nachhaltige und betriebswirtschaftliche Kriterien sowie höchste Ansprüche an Qualität stehen dabei im Fokus. HITZLER INGENIEURE beschäftigt derzeit über 120 Mitarbeiter an den Standorten München, Berlin, Bremen, Frankfurt a.M., Hamburg, Homburg, Ingolstadt, Koblenz, Köln, Landshut, Stuttgart, Ulm und Graz.



Dies ist eine Pressemitteilung von

HITZLER INGENIEURE

PresseKontakt / Agentur:

HITZLER INGENIEURE

Jutta Maria Witte

Ehrenbreitsteiner Str. 28

80993 München

Tel: 089 / 255 595 29

Fax: 089 / 255 595 22

jutta.witte(at)hitzler-ingenieure.de

www.hitzler-ingenieure.de



Datum: 22.12.2016 - 12:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1439118

Anzahl Zeichen: 2954

Kontakt-Informationen:

Firma: HITZLER INGENIEURE

Ansprechpartner: Jutta Maria Witte

Stadt: München

Telefon: 089/25559529



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung