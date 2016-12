/ New Media & Software

Kodak Alaris ernennt Marc Jourlait zum neuen CEO

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) LONDON, Dezember 2016 - Mark Elliott, Vorsitzender des Vorstands von Kodak Alaris, gab bekannt, dass Marc Jourlait zum 1. Januar 2017 zum Chief Executive Officer (CEO) der Kodak Alaris Holdings Limited ernannt wird. Jourlait wird in Rochester, New York, USA, ansässig sein.

Interims-CEO Jeff Goodman wird zu seiner Rolle als Chief Operating Officer (COO) zurückkehren, um Jourlait in den kommenden Monaten zu unterstützen. Gemeinsam werden sie die starke und zukunftsweisende Position von Kodak Alaris weiterausbauen.

"Marc Jourlait ist eine inspirierende Führungspersönlichkeit mit einer Erfolgsbilanz für nachhaltiges und profitables Wachstum von internationalen Technologieunternehmen", so Mark Elliott. "Ich freue mich sehr, dass wir ihn als CEO gewinnen konnten, da er Erfahrungen aus Unternehmen mitbringt, die sowohl consumer- als auch businessorientiert tätig sind. In seiner jüngsten Rolle war Jourlait stellvertretender CEO von Navico - dem weltweiten Marktführer für marine Elektronik für Freizeit und kommerzielle Nutzung. Zuvor begleitete er diverse Führungsrollen bei Apple, HP, Seagate, Technicolor und Bose. Jourlait arbeitete und lebte in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien, um globale, wachstumsstarke Unternehmen erfolgreich zu führen. "

"Es ist eine Ehre und ein Privileg, die Geschäfte von Kodak Alaris zu führen", sagte Jourlait. "Wir haben alle notwendigen Voraussetzungen, um unsere Pläne erfolgreich umzusetzen: ein ikonisches Markenerbe, smarte Technologie und ein innovatives Portfolio, neue Wachstumsinitiativen und engagierte Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Ich kann es kaum erwarten, bei Kodak Alaris zu starten."

Marc Jourlait hat einen MBA in internationalem Business von ESCP Europe in Frankreich.

Über Kodak Alaris Information Management



Die stetig wachsende Flut an Daten und die Art und Weise, wie diese verwaltet werden, stellen eine der größten Herausforderungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im 21. Jahrhundert dar. Kodak Alaris arbeitet mit Organisationen aller Größenordnungen zusammen von kleinen Büros bis hin zu globalen Unternehmen und bietet diesen innovative Technologien, beste Services und ein kompetentes Partnernetzwerk aus einer Hand, damit die Kunden auf der Überholspur bleiben. Zu unseren Angeboten zählen ausgezeichnete Scanner und Software zum Erfassen und Verwalten von Informationen sowie ein ständig wachsendes Angebot an professionellen Dienstleistungen sowie branchenführenden Service- und Supportleistungen. Mit unseren Ressourcen helfen wir Unternehmen, ihre Daten in einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.



Die Marke Kodak wird unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.



