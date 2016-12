HUST ImmobilienService verstärkt DIP-Verbund im Raum Karlsruhe

Umfassende Marktkenntnisse und exzellentes Netzwerk

DIP-Sprecher Henrik Hertz (links) und Michael Hust, HUST ImmobilienService

(firmenpresse) - Ab dem 01. Januar 2017 hat DIP – Deutsche Immobilien-Partner einen neues Mitglied: die HUST ImmobilienService GmbH & Co. KG. Das inhabergeführte Maklerunternehmen zählt mit rd. 20 Mitarbeitern zu den führenden Immobilien-Dienstleistern in der Region Karlsruhe und ist Makler-Kooperationspartner von vier genossenschaftlichen Banken in der Region Karlsruhe, Baden-Baden, Bruchsal und Bretten. HUST eröffnet DIP damit einen weiteren exzellenten Zugang in den prosperierenden süddeutschen Immobilienmarkt.



„Mit HUST ImmobilienService erweitert DIP sein bundesweites Netz­werk um einen starken Partner in Karlsruhe. Die detaillierten Marktkenntnisse und Kontakte vor Ort gepaart mit dem überdurch­schnitt­lichen persönlichen Einsatz von Geschäftsführung und Mitarbeitern eröffnen dem Verbund neue Synergieeffekte und einen exzellenten Zugang zu diesem immobilienwirtschaftlich spannenden Standort und seinen Marktplayern“, erläutert DIP-Sprecher Henrik Hertz die Bedeutung des neuen Partners für den Verbund.



„Die Region Karlsruhe ist ein wichtiger Wirtschafts- und Immobilienstandort auf der Achse Karlsruhe-Stuttgart-München, der weiter an Bedeutung gewinnt und deshalb in einer flächendeckenden bundesweiten Vernetzung von erstklassigen Immobiliendienstleistern nicht fehlen sollte“, erläutert Dipl.-Immobilienwirt Michael Hust, geschäftsführender Gesellschafter der HUST Immobilienservice GmbH & Co. KG, und führt weiter aus: „Unser Haus ist eines der führenden Maklerunternehmen in der Region. Entsprechend sehe ich gute Möglichkeiten, unsere Dienstleistungen in den DIP-Verbund einzubringen: Dank DIP können wir unsere Kunden zum einen mit überregionalen Angeboten in den wichtigsten deutschen Immobilienzentren versorgen. Gleichzeitig ist es für die anderen DIP-Partner hochinteressant, angesichts der zunehmenden Orientierung nationaler und internationaler Investoren auch auf Standorte jenseits der Metropolen ihren Kunden attraktive Investitionsmöglichkeiten im prosperierenden Wirtschaftsraum Karlsruhe zugänglich zu machen. Wichtig ist für uns dabei das exzellente Knowhow der anderen DIP-Partner: Der qualifizierte Austausch und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist die Grundlage für die Qualität nachhaltiger Immobiliengeschäfte. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Anspruch.“





Die 2005 gegründete HUST Immobilienservice GmbH & Co. KG ist als Makler-Kooperationspartner von vier genossenschaftlichen Banken in der Region Karlsruhe, Baden-Baden, Bruchsal und Bretten sowohl für die genossenschaftlichen Kunden der betreuten 49 Filialen zuständig als auch für alle anderen Immobilienkunden im Geschäftsgebiet.

Dabei zählt das Unternehmen mit den beiden Geschäftsführern Michael Hust und Boris Neumann und ihrem 18-köpfigen Experten-Team an den drei Standorten Karlsruhe, Bruchsal und Bretten zu den am meisten empfohlenen und anerkanntesten Maklerunternehmen im südwestlichen Raum zwischen Mannheim, Karlsruhe und Offenburg etabliert.



Das Dienstleistungsspektrum umfasst dabei:

• Wohnimmobilienvermittlung

• Gewerbeimmobilienvermittlung

• Kapitalanlage-Immobilien

• Investmentobjekte und Projektentwicklungen

• Wertermittlungen durch eigene Sachverständige





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dip-immobilien.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

DIP - Deutsche Immobilien-Partner

DIP wurde 1988 als Brancheninnovation gegründet und ist als bedeutendster Verbund rechtlich selbständiger Immobilien-Dienstleister seitdem kontinuierlich erweitert worden. DIP-Partner sind: AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG, Aigner Immobilien GmbH, Arnold Hertz & Co. KG, HUST ImmobilienService GmbH & Co. KG, Immobilien Sollmann + Zagel GmbH, Immobilienmarkt Hanse GmbH, Immobilienvermittlung BW GmbH, Justus Grosse Projektentwicklung GmbH, KSK-Immobilien GmbH und Schneider+Cie. GmbH & Co. KG.



Darüber hinaus ist der DIP-Leistungsumfang sinnvoll um „preferred partners“ erweitert worden. Dabei handelt es sich um: Allianz Handwerker Services GmbH, DEKRA Industrial International GmbH, DLM Deutsche LichtMiete, EBZ Business School GmbH, GLS ImmoWert GmbH und GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB.



Mit der praxisbewährten Erweiterung zum Kompetenznetzwerk mit renommierten „klassischen“ Immobiliendienstleistern als DIP-Partnern und Spezialisten aus verschiedenen Service-Organisationen als „preferred partners“ bietet DIP seinen nationalen und internationalen Kunden den „Komplettser­vice rund um die Immobilie und aus einer Hand“.

Dies ist eine Pressemitteilung von

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

PresseKontakt / Agentur:

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

Datum: 22.12.2016 - 12:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1439126

Anzahl Zeichen: 3338

Kontakt-Informationen:

Firma: AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Thomas Glodek

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211-83 91-307



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 130 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung