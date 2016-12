"Volle Kanne Winterzauber" dreimal im ZDF (FOTO)

"Volle Kanne Winterzauber" in der Woche nach Weihnachten: Das

ZDF-Vormittagsmagazin sendet am 27., 28. und 29. Dezember 2016,

jeweils ab 9.05 Uhr, aus der Bergwelt von Garmisch-Partenkirchen.

Moderator Ingo Nommsen begrüßt als Gäste am Frühstückstisch in

luftiger Höhe ehemalige Wintersport-Größen wie Rosi Mittermaier,

Christian Neureuther, Denise Biellmann und Jens Weißflog.



Los geht es am Dienstag, 27. Dezember 2016, 9.05 Uhr, im ZDF mit

dem "Traumpaar der Berge", das sowohl sportlich als auch privat die

ganze Welt bereist hat und sich in den Alpen doch am wohlsten fühlt:

Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sind beim "Volle

Kanne"-Frühstück in Garmisch ebenso dabei wie Schlagerstar Hansi

Hinterseer, der als ehemaliger Skirennläufer seiner sportlichen eine

musikalische Karriere folgen ließ.



Am Mittwoch, 28. Dezember 2016, 9.05 Uhr, nimmt "Volle Kanne" die

ZDF-Zuschauer mit aufs Eis: Die frühere Eis-Prinzessin Denise

Biellmann berichtet über ihren harten Weg zum Erfolg und erklärt,

warum eine Pirouette nach ihr benannt ist. Die Schweizerin coacht

während der Sendung "Volle Kanne"-Besserwisser Florian Weiss, der in

90 Minuten einen Eiskunstlauf-Trick erlernen will. Ebenfalls mit von

der Partie: der Eiskunstlauf-Nachwuchs vom SC Riessersee. Außerdem

nimmt Popsängerin Victoria Swarovski am Frühstückstisch Platz: Zudem

präsentiert der britische Singer-Songwriter Nick Howard seinen

aktuellen Hit.



"Schöner fliegen" ist das Motto in der "Volle Kanne"-Sendung am

Donnerstag, 29. Dezember 2016, 9.05 Uhr, im ZDF. Extrem-Skifahrerin

Sandra Lahnsteiner, der keine Abfahrt zu steil und kein Sprung zu

weit ist, spricht mit Ingo Nommsen über ihre Sportart, die dann

gefährlich wird, wenn Erfahrung und Wissen fehlen. Mit großen

Sprüngen kennt sich auch der ehemalige Skispringer Jens Weißflog



bestens aus. Der Weltmeister und Olympiasieger hat Tipps für "Volle

Kanne"-Besserwisser Florian Weiss parat, der sich bei einem

Skisprung-Training viele blaue Flecken geholt hat.



Am Freitag, 30. Dezember 2016, 9.05 Uhr, sendet "Volle Kanne"

wieder aus dem Studio in Düsseldorf - dann mit dem Jahr im Rückblick.

Zu Gast ist Kabarettist Florian Schroeder. Zudem musizieren

gemeinsam am Frühstückstisch Jürgen Drews und Mickie Krause, die am

Tag vor Silvester bereits für ein bisschen Partystimmung sorgen.



