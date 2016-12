GWA und SapientRazorfish punkten beim HR Excellence Award

Ute Maria Zankl und Katja Schnadt von SapientRazorfish

(firmenpresse) - Ausgezeichnete Nachwuchsförderung: Für die durch den Gesamtverband Kommunikationsagenturen e.V. (GWA) initiierte Kölner Karrieremesse adday/adnight gewinnt SapientRazorfish einen Human Resources Excellence Award in der Kategorie "Konzerne Karriere-/ Recruiting-Event".

"Bei der adday/adnight stellen sich ortsansässige Agenturen jungen Talenten als attraktive Arbeitgeber vor. Gleichzeitig wird Köln als relevanter Standort für die Kommunikationsbranche gestärkt. So setzt die Veranstaltung Standards für eine umfassende 'Talent Experience' und ermöglicht es Agenturen, Kontakte zum Agentur-Nachwuchs zu knüpfen, freie Stellen zu besetzen und längerfristig mit den Talenten in Kontakt zu bleiben", erläutert Ute Maria Zankl, die als Director People Strategy von SapientRazorfish für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Schweden die Einreichung verantwortet.

Unter der Schirmherrschaft des GWA und in Kooperation mit jeweils ortsansässigen Agenturen legte SapientRazorfish mit der Kölner adday/adnight die renommierte Veranstaltungsreihe 2015 erfolgreich neu auf und setzt damit neue Maßstäbe für die Karriere-Messe. Inzwischen fand die adday/adnight unter der SapientRazorfish-Projektleitung 2016 wiederholt in Köln und erstmals auch in München statt. Das Event richtet sich an Absolventen, Freelancer sowie Professionals und überzeugt mit spannenden Formaten - wie Berufsbildvorträgen, Project Insights oder 'Business Speed Dating'. Bei der Party abends geht das Networking dann an der Theke weiter. Weitere Informationen finden sich unter: http://adday-adnight.koeln/

Die Human Resources Excellence Awards prämieren innovative Leuchtturmprojekte im Personalmanagement in 23 Kategorien. SapientRazorfish zählte bereits in den vergangenen Jahren zu den Preisträgern des renommierten Wettbewerbs: Im Jahr 2014 punktete das Recruiting- und Karriereevent '24h Digital Challenge', 2013 das '3-Punkte-Programm', mit dem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert wurde und 2012 gewannen die Spezialisten für digitale Transformation mit der internen Kommunikationsplattform 'VOX'.





SapientNitro®, Teil von Publicis.Sapient, ist die Agentur mit der DNA für das "Always-on" Zeitalter. Wir unterstützen unsere Kunden bei der digitalen Transformation und erschließen ihnen neue Wege zu den vernetzten Verbrauchern von heute. SapientNitro verbindet Storytelling und Technologie auf einzigartige Weise. Wir erzählen packende Geschichten, die sämtliche Ebenen der Markenkommunikation, der Digital Experience und des Omnichannel-Marketings sowie -Commerce umfassen. Unser Storyscaping® Ansatz vereint Kunst und Fantasie mit der Stärke des Systemdenkens. Wir sind Experten in der Kombination von Strategie, Kreation und Technologie. Unsere Mitarbeiter sind zu einem schlagkräftigen globalen Team miteinander vernetzt - über Disziplinen, Perspektiven und Kontinente hinweg. Gemeinsam tragen sie nachhaltig zum Erfolg unserer Kunden wie Allianz, Audi, Beiersdorf, Bosch, E.ON, EnBW, Hugo Boss, KIA, Lufthansa, Media-Saturn und Siemens bei. Mit Hauptsitz in den USA unterhält SapientNitro international 36 Standorte. Im deutschsprachigen Raum sind wir in München, Köln und Zürich vertreten. Weitere Informationen unter: http://www.sapientnitro.de

