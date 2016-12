Eine Verbindung mit Zukunft: Multi-Contact wird Stäubli Electrical Connectors

(PresseBox) - Der international führende Hersteller elektrischer Kontakte und Systemlösungen für industrielle Anwendungen gehört seit 2002 zum Stäubli Konzern und übernimmt nun dessen Namen und Markenauftritt. Ab 1. Januar 2017 wird das Unternehmen als Stäubli Electrical Connectors weltweit seine Qualitätsprodukte und individuellen Kundenlösungen anbieten. Eine Verbindung mit Zukunft, ganz im Zeichen von Effizienz und Nachhaltigkeit.

Multi-Contact wurde 1962 als Familienunternehmen in Basel (Schweiz) gegründet und bedient weltweit vielfältige Industriekunden mit seinen Qualitätsprodukten und maßgeschneiderten Lösungen. Seit fast 15 Jahren gehört das Unternehmen zum Stäubli-Konzern als Bereich der Electrical Connectors. Die Marke Multi-Contact ist bekannt für anspruchsvolle Verbindungslösungen, ein Qualitätsversprechen, das bestehen bleibt.

Der Stäubli-Konzern

Stäubli ist ein internationaler Anbieter von innovativen Mechatronik-Lösungen in den Bereichen Kupplungssysteme, sowohl elektrisch wie flüssig, Roboter und Textilmaschinen. Gegründet wurde das Unternehmen 1882 in der Schweiz und ist noch immer in Familienbesitz. Heute ist der Konzern in 25 Ländern aktiv, mit über 4?500 Mitarbeitenden und einem Vertriebs- und Service-Netzwerk in 50 Ländern.

Von Synergien zu Stärke

Gemeinsame Werte wie Qualität und Innovation, kundennaher Vertrieb und Produktion, um Marktbedürfnisse bestmöglich zu erfüllen, verbinden. Sie sind gleichermaßen Triebfeder wie auch grundlegende Voraussetzung, um noch überzeugender international am Markt zu agieren. ?Die Annahme der Marke Stäubli unterstreicht unsere Zugehörigkeit zur innovativen Firmengruppe. Wir sind überzeugt, durch diesen Schritt noch wirkungsvoller am Markt auftreten zu können. Gemeinsam können wir die Entwicklung spitzentechnologischer Produkte und kundenspezifischer Lösungen stärker voranbringen. Unter der Marke Stäubli bieten wir die gesamte Palette an Steckverbindungen für elektrische, flüssige und gasförmige Übertragung an, was in dieser Ausprägung einzigartig ist im Weltmarkt?, so Franco Delvecchio, CEO Stäubli Electrical Connectors und Mitglied der Stäubli-Konzernleitung.



Der Anspruch: Spitzenleistung, Langlebigkeit und höchste Steckzyklen

Das spezialisierte Produktsortiment der Electrical Connectors zeichnet sich durch Sicherheit, Präzision und Zuverlässigkeit aus. Eigenschaften wie sie für alle Stäubli-Produkte gelten. Die elektrischen Steckverbinder kommen in unterschiedlichen Industrieanwendungen zum Einsatz und überzeugen durch ihre Hochwertigkeit und Leistungsfähigkeit beispielsweise in der Prüf- und Messtechnik in Testlaboren. Das modulare Steckverbindersystem CombiTac ermöglicht zahllose individuelle Kombinationen der unterschiedlichsten Kontakttypen wie beispielsweise elektrisch, flüssig, pneumatisch oder optisch. Eines von vielen Beispielen für das vielseitige und kundennahe Leistungsangebot.

Innovation und Vorreiter: Gemeinsamer Pionier-Geist

Mit mehr als 1 Milliarde weltweit erfolgreich installierter Photovoltaik-Steckverbinder ist Multi-Contact Weltmarktführer. Als Innovation auf den Markt gebracht, sind sie seit 1996 nunmehr Standard in der Solarindustrie und wegweisend für den wachsenden Bereich der alternativen Energien.

Der Kern aller Produkte dieses elektrischen Steckverbinderportfolios ist die einzigartige MULTILAM-Kontakttechnologie, welche eine hocheffiziente Energieübertragung ermöglicht und eine lange Lebensdauer garantiert. Mit einem Angebotsspektrum, welches sowohl für Standard- als auch für maßgeschneiderte Lösungen ausgerichtet ist, lassen sich die vielfältigsten Anforderungen von industriellen Anwendungen erfüllen.

Durch die Annahme des Namens und der Markenidentität des Stäubli Konzerns sichert sich der Spezialist für Electrical Connectors langfristig den Zugang zu erweiterten Forschungs- und Entwicklungsressourcen und somit die starke Innovationskraft, um auch künftig überzeugende, zukunftsorientiere Lösungen für die Kundenbedürfnisse zu entwickeln.





Stäubli Electrical Connectors AG

