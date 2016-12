Parteien-News.de und Versicherungen-123.de berichten über den SEO-Contest "SEO HERO".

Die Portale Parteien-News.de und Versicherungen-123.de berichten über den aktuell laufenden SEO-Contest "SEO HERO".

(firmenpresse) - Wichtiger Hinweis: Der am 16. November 2016 ausgerufene "SEO HERO" Contest von Wix schreibt 50.000 Dollar für den Sieger aus - der Contest endet erst am 16. März 2017!



Ein neuer SEO-Wettbewerb zum Suchbegriff "SEO Hero" wurde im Noveber von WiX.com ausgerufen - SEO HERO steht für "SEO Helden" der Internet-Szene.



Ein SEO-Wettbewerb (auch -Contest oder -Challenge) ist ein Wettstreit von SEOs / Webmastern um die beste Platzierung zu einem vorgegebenen Keyword bei einer Suchmaschine.



Unterschiedlich zu bisherigen SEO-Wettbewerben wurde kein neues "Fantasiewort" erfunden, sondern eine Kombination gebräuchlicher Worte (englischsprachig: seo + hero) als Suchkombi festgelegt.



Unerlässlich ist, dass die Teilnehmer einen störungsfreien Zugang der Google-Spiders zum Content teilnemender Seiten sichern, um diesen möglichst vollständig erfassen zu können.



Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme: Der Meta Tag Robots teilnehmender Seiten muss demzufolge zur Sicherung der Indizierbarkeit auf "index, follow" (und nicht auf "noindex, nofollow") gesetzt sein, damit den Suchmaschinenrobots ein ungehinderter Zugang zur Homepage und somit auch zu ihrer Indizierung (inhaltsmäßigen Erfassung) ermöglicht wird.



Web-Link zu einer aktuellen "SEO HERO" Contest Seite: http://seo-hero.parteien-news.de



Die folgenden Regeln für den Contest sindvom Ausrichter festgelegt worden:



1. Gegenstand: Optimiert wird auf die Such-Phrase "SEO HERO", teilnehmen können nur Seiten mit nach dem 16.11.2016 registrierten Domains.



2. Spam-Verbot: Suchmaschinen-Spam ist in keiner Form gestattet.



3. Rechtswegausschluss: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



4. Siegerpreis: Der Preis für den Sieger beträgt 50.000 Dollar.



5. Anmelderfordernis: Teilnehmende SEOs / Webmaster müssen bis zum 16. Dezember 2016 ihre Seite anmelden. Gewonnen hat diejenige Seite (Domain), die in sechs Ranking-Messungen bei Google am 13., 14. und 15. März die besten Werte aus diesen Messungen erreicht!





Web-Link zu einer weiteren "SEO HERO" Contest Seite: http://seo-hero.versicherungen-123.de



Auf jeden Fall verboten ist die Anwendung von Spam-Techniken wie Cloaking und Doorway- (Brücken-) Seiten, versteckten (hidden) Texten / Links und Layern, irreführenden Schlüsselbegriffen, identische Inhalte (DC - Double Content), 1-Pixel-Grafiken mit Alt-Text, Keyword Stuffing, Poison Words.



Wichtig: Nicht nur aus ethischen Gründen schließen sich derartige Techniken aus - auch aufgrund drohender Abwertungsmaßnahmen von Google und auch des Contest-Ausrichters sind sie unangebracht.



Inhaltliche Aussage: Artikel zu den Stichworten "seo-hero.parteien-news.de, seo-hero.versicherungen-123.de, SEO HERO, SEOHERO, Contest, Challenge, SEO HERO Contest, SEO HERO Challenge, SEO Contest, SEO Challenge, Suchmaschine, Google, Internet, Online, Artikel, Pressemitteilung, News, Info".



Dieser Beitrag wurde am Mittwoch dem 21. Dezember 2016 veröffentlicht.







http://www.parteien-news.de



"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Internet-Service Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

Firma: Internet-Service Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Ansprechpartner: Harald Gerhard Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



