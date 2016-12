IGEL bezieht neuen Standort in Dortmund

Ab dem 1. Januar 2017 wechselt IGEL Electric den Standort und zieht in die Westfalenmetropole Dortmund, optimiert dadurch seine Kundenbindung und profitiert von der Nähe zur TU Dortmund.

(firmenpresse) - Sendenhorst, den 21. Dezember 2016. Ab dem 1. Januar 2017 wechselt IGEL Electric den Standort und zieht vom münsterländischen Sendenhorst in die Westfalenmetropole Dortmund. Der Systemintegrator für elektronische Antriebstechnik bezieht zum Jahreswechsel moderne Büroräume im Dortmunder Stadtteil Barop. Durch den Umzug optimiert IGEL seine Kundenbindung und profitiert von der Nähe zur Fakultät für Elektrotechnik der Technischen Universität Dortmund.



Für das international ausgerichtete Geschäft von IGEL liegt der neue Standort im Hauert 14a verkehrstechnisch ideal gelegen zwischen den Autobahnen 40 und 45. Sowohl der Hauptbahnhof als auch die Flughäfen in Dortmund und Düsseldorf können schnell erreicht werden. Dank dieser Standortfaktoren intensiviert IGEL seine Kundenbindung auf persönlicher Ebene. Mitarbeiter sind schneller beim Kunden vor Ort und können so flexibler auf dessen Anforderungen reagieren.



Unweit der neuen IGEL-Zentrale befindet sich zudem die Fakultät für Elektrotechnik der TU Dortmund. Dieser Standortvorteil ermöglicht dem Innovationsführer im Bereich Sanftanlasser-Technologie den direkten Kontakt mit jungen Fachkräften und erfahrenen Experten, um so die energie- und kostenreduzierenden Lösungen von IGEL im Bereich der elektronischen Antriebstechnik stetig weiterzuentwickeln.



Rund um den Campus Nord der TU Dortmund haben sich etliche mittelständische Unternehmen aus der Energietechnik sowie der Metallverarbeitung angesiedelt. Außerdem befinden sich hier das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik sowie das Technologiezentrum Dortmund, das als eines der europaweit führenden Technologiezentren eine Drehscheibe für zukunftsweisende Technologien darstellt.



"Hier können wir unser Know-how ideal ausweiten und vertiefen, um unsere innovativen antriebstechnischen Lösungen weiterzuentwickeln", freut sich Michael Kleiböhmer, Geschäftsführer IGEL Electric, auf dem neuen Standort im Hauert 14a. "Wir können unsere Kunden schneller erreichen und bieten für Studienabgänger attraktive berufliche Entfaltungsmöglichkeiten." Neben der Zentrale in Dortmund unterhält IGEL auch eine Niederlassung in Dubai.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.igelelectric.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit der Gründung hat sich IGEL Electric vom Spezialisten für Sanftanlasser zum Systemintegrator für elektronische Antriebstechnik entwickelt. IGEL besitzt die weltweit größte Produktpalette an Sanftanlassern und entwickelt mit langjährigen Partnern innovative Antriebslösungen für seine Kunden. So wurde 2010 das revolutionäre Mittelspannungsschaltanlagensystem MV-CS eingeführt. 2014 präsentierte IGEL mit dem Sanftanlasser ISA-SL3 erstmalig eine Kombination aus optischen und induktiven Technologien zur galvanischen Trennung des Leistungsteils. Ein Jahr später stellte das Unternehmen den IGBT-basierten Mittelspannungs-Sanftanlasser ISA-TS vor. IGEL liefert weltweit Antriebslösungen aus einer Hand, Qualität "Made in Germany" und bietet dank eines stetig wachsenden Partnernetzes kurze Servicewege. IGEL-Produkte werden in Europa, in Fern- und Nahost sowie in Amerika und Afrika eingebaut.



Dies ist eine Pressemitteilung von

IGEL Electric

Leseranfragen:

Stettiner Str. 44, 48147 Münster

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 22.12.2016 - 15:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1439222

Anzahl Zeichen: 2415

Kontakt-Informationen:

Firma: IGEL Electric

Ansprechpartner: Marc Hankmann

Stadt: Sendenhorst

Telefon: +49 251 590 880 - 20



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.