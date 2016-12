Was kostet die Welt?! ? Diese Reiseziele bedeuten noch richtiges Abenteuer

Es gibt viele schöne Orte auf der Welt, doch nur noch wenige, die vom Massentourismus unberührt sind. Tipp24.com ist auf Entdeckungsreise gegangen.

Abenteuerurlaub abseits touristischer Pfade

(firmenpresse) - London, 21. Dezember 2016 ? Vom indischen Ozean bis in die Karibik, vom Nordkap bis nach Patagonien ? Es gibt sie noch, die nahezu unberührten Paradiese dieser Erde. Tipp24.com zeigt, welche fünf exklusiven Reiseziele sich für Abenteurer eignen, die schon viel gesehen haben.



Jungfräuliche Strände auf den Britischen Jungferninseln

Nur sechzehn der insgesamt mehr als sechzig Britischen Jungferninseln sind bewohnt. Sie zählen zu den wohl exklusivsten und traumhaftesten Inseln der Karibik. Kleinere und größere Inseloasen ragen aus dem glasklaren Wasser. An den kilometerlangen Sandstränden ist oftmals keine Menschenseele zu sehen, da der Tourismus es bis zu den Landmassen am Sir Francis Drake Kanal noch nicht geschafft hat. Wer Ruhe und Erholung sucht, ist hier genau richtig.



Am Rande von Gletschern Eisbären beobachten

Kälter, aber genauso atemberaubend geht es auf speziell dafür organisierten Kreuzfahrten zum Nordkap, nach Island oder Spitzbergen zu. Wer sich hier einquartiert, kann seine Badehose getrost zuhause lassen, darf dafür aber neben Thermounterwäsche und Daunenjacke seine hochauflösende Kamera nicht vergessen. Am Rande gewaltiger Gletscher können Abenteuerurlauber auch schon mal Wale oder gar wildlebende Eisbären sichten.

?

Naturschutz in seiner reinsten Form

Im südlichen Teil des afrikanischen Kontinents liegt Botswana, eines der malerischsten Länder überhaupt. Neben großen Vorkommnissen von Rohdiamanten, liegt hier auch noch ein ganz anderer Schatz: Riesige Naturreservate erstrecken sich über das ganze Land. 40 Prozent der Fläche Botswanas sind als Nationalparks angelegt. Hier findet Naturschutz in seiner reinsten Form statt. Nur wenige Touristen haben sich bislang hierhin verirrt.



Die Seychellen ? Ein Paradies auf Erden

Etwa 1.000 Kilometer östlich von Afrika liegen die Seychellen. Hier werden Reisende mit "Willkommen im Paradies" begrüßt, denn die Einheimischen sind sich dessen bewusst, dass sie an einem der schönsten Orte der Welt zuhause sind. Neben absoluter Erholung lohnen sich vor allem ausgedehnte Schnorchel-Trips. Ausflugsboote bringen Fans von atemberaubenden Unterwasserwelten an die Hotspots der Inseln Coco Félicité und Sister Island. Am Abend stärken sich Hobbytaucher dann beim kreolischen BBQ mit fangfrischem Fisch direkt am Strand.





Bis ans Ende der Welt nach Patagonien reisen

Mit Patagonien wird ein Gebiet in Südamerika bezeichnet, das sich über Chile und Argentinien erstreckt und im Süden an die berühmte Magellanstraße grenzt. Auf den Pfaden Richtung Feuerland lässt sich so manches Naturschauspiel beobachten. Magellan-Pinguine bilden hier die größte Kolonie der Welt. Urlauber mit Forschungsdrang können hier mit etwas Glück das Schlüpfen von Jungtieren miterleben. Zum Pflichtprogramm zählt auch der Besuch bei einem der "Sieben Weltwunder der Natur", den Iguazú-Wasserfällen. Ein Abstecher lohnt sich auch zum Argentino See. Hier stürzen immer wieder ganze Eisberge des Moreno Gletschers in das sonst so ruhige Gewässer.



Mit Tipp24.com endlich das nötige Urlaubsgeld gewinnen

Egal ob Weltreise oder Luxusurlaub im Paradies ? mit Tipp24.com erhält jeder die Chance, sich das nötige Urlaubsgeld zu sichern. 2,4 Millionen Kunden suchen bei Tipp24.com die Chance auf das große Geld. 1,3 Milliarden Euro wurden bisher an Gewinner ausgezahlt. Tipp24.com ermöglicht Nutzern, online zahlreiche Lotterien zu tippen ? und dies sicher und staatlich lizenziert: Darunter LOTTO 6 aus 49, EuroJackpot oder EuroMillones. Tipp24.com ermöglicht bis kurz vor Annahmeschluss ganz unkompliziert die Teilnahme via Computer oder Smartphone. Bezahlt wird per Kreditkarte oder Online-Banking/Sofort-Überweisung. Gewinninformationen gibt es kostenlos per Mail oder SMS. Via Jackpot-Alarm oder Push-Nachrichten werden Nutzer an Jackpots erinnert. Unter www.tipp24.com finden Interessenten alle Informationen zum Online-Lotto und allen weiteren Gewinnoptionen bei Tipp24.com.









Über Tipp24.com

Auf der Onlineplattform www.Tipp24.com tippen Kunden auf den Ausgang der Ziehung von verschiedenen Lotterien wie LOTTO 6 aus 49 und von den größten europäischen Lotterien wie den EuroJackpot oder EuroMillones. Darüber hinaus bietet Tipp24.com Sofortlotterien in Form von verschiedenen Spielen und Rubbellosen an.

Tipp24 Services ist staatlich lizenziert und unterliegt der strengen Kontrolle der britischen Gambling Kommission. Das Unternehmen verzeichnet aktuell ca. 2,4 Mio. Kunden und es wurden bisher über 1,3 Mrd. Euro an die Kunden ausgezahlt. Das Angebot von Tipp24.com wurde vom TÜV Saarland auf Datenschutz und -sicherheit geprüft und zertifiziert.





