Linux: die Benutzer und die Dateien

(firmenpresse) - Bei der Entwicklung von Linux sind die Eigenschaften von Unix mit eingeflossen. Unix ist ein Mehrbenutzer und Multitasking Betriebssystem. Diesen Eigenschaften müssen im Linuxkernel nun umgesetzt werden. An jedem Linux-System gibt es immer einen Hauptbenutzer, der root. Es müssen mehrere Benutzer angelegt werden, für die, wie bei anderen Betriebssystem auch, jeder Benutzer ein eigenes Heimatverzeichnis erhält. Unter Linux liegen die Heimat-Verzeichnisse in der Regel unter dem Verzeichnispfad /home. Der Hauptbenutzer bzw. Superuser root hat unter dem Verzeichnis-Pfad / sein Heimatverzeichnis. Jeder Benutzer ist nun der Herr über sein Verzeichnis. Die Dateien und das Verzeichnis in seinem Heimatverzeichnis gehören dem Besitzer.



Damit der Linuxkernel eine Zuordnung zwischen Benutzer und Dateien herstellen kann, haben diese Elemente jeweils eine eindeutige Nummer. Bei dem Benutzer ist das die Benutzer-id (uid) und bei den Dateien eine Dateinummer, die im jeweiligen Dateisystem verwaltet wird. Mit den Datei- und Verzeichniseinträgen sind auch Rechte verbunden. Diese Rechte kann der Besitzer mit Befehlen verändern oder auch verschenken. Beim Verschenken gelten übrigens dieselben Regeln wie im "echten" Leben: Beim Verschenken verliert man die Rechte auf das Objekt, in diesem Fall bezogen auf die Dateien und Verzeichnisse.



Im IFTT-Seminar "Linux: Das Handwerkszeug für die tägliche Arbeit" werden diese Möglichkeiten an vielen praktischen Beispielen gezeigt und umgesetzt. Aufbauend auf diesen Basiskurs bieten wir weitere Seminare & Workshops zur Administration, zum Troubleshooting oder der Diensteverwaltung an.



SEM158: Linux: Das Handwerkszeug für die tägliche Arbeit

Installation, Konfiguration und praktischer Einsatz



Kursdauer: 3 Tage

Web-URL: http://www.iftt.de/seminare/linux/seminar158.html



SEM174: Linux: Administration und Troubleshooting



Optimierte Konfiguration, Routine-Administration, Serverdienste



Kursdauer: 2 Tage

Web-URL: http://www.iftt.de/seminare/linux/seminar174.html



SEM192: Linux: Der Dienstleister

Netzwerkdienste installieren und konfigurieren



Kursdauer: 2 Tage

Web-URL: http://www.iftt.de/seminare/linux/seminar192.html



Alle unsere Seminare & Workshops führen wir bundesweit und in der Schweiz an verschiedenen Standorten, auch in Ihrer Nähe oder in Ihren Räumlichkeiten, als öffentlichen oder firmenspezifischen Kurs durch.







IFTT EDV-Consult GmbH

Lyoner Str. 14, 60528 Frankfurt am Main

Firma: IFTT EDV-Consult GmbH

Ansprechpartner: Thomas Schönling

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 / 78 910 810



