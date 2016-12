Umständlich geht immer ? auch in der Verfahrenstechnik

Die Herausforderung bei einer integrierten R&I-Planung liegt in der Erfassung der Detailinformationen in einem Fließbild.

einfache Verfahrenstechnik mit M4PIDFX

(firmenpresse) - Einfach geht es mit intelligenter P&ID und der Macht der Attribute in M4 P&ID FX



Moers ? 21. Dezember 2016: Die verfahrenstechnische Planung hat viele Aufgabenbereiche und eine davon ist die Dokumentation der Planung in einem Verfahrensfließbild. Die Herausforderung bei einer integrierten R&I-Planung liegt in der Erfassung der Detailinformationen in einem Fließbild.



Versteckte Detailinformationen

Diese Detailinformationen sind unsichtbar, müssen aber trotzdem auswertbar bleiben. Die Lösung für diese Herausforderung sind Attribute. Diese lassen sich an die einzelnen Komponenten, Rohrleitungen oder Instrumentierungen anknüpfen und bleiben lediglich als Detaildaten im Hintergrund gespeichert. Das Ergebnis ist eine komplett automatisierte Erstellung von Berichten und Stücklisten für die Dokumentation.



Attribute ? Die versteckte Intelligenz

Attribute in einer R&I-Planung sind ein sehr mächtiges Werkzeug, denn Sie machen aus einem normalen R&I-Schema ein intelligentes Planungswerkzeug. Das P&ID ist dann nicht nur eine bloße Grafik, sondern gleichzeitig ein auswertbarer und analysierbarer Datenlieferant für die spätere Planung und Fertigung der Anlage. Auch ergeben sich durch die Fähigkeit Berichte jeder Art zu erstellen viele Möglichkeiten für die kostentechnische Planung eines Projektes.



Die Macht der Attribute

Eine P&ID-Lösung, die die Macht der Attribute voll ausnutzt und auch die entsprechenden Schnittstellen bietet, ist M4 P&ID FX. Dieses P&ID-System ist speziell für die Aufgabenstellungen der verfahrenstechnischen Planung konzipiert und bietet sowohl die Möglichkeit verfahrenstechnische Prozesse grafisch abzubilden, als auch diese mit komplett auswertbaren Detailinformationen zu versehen.



Mehr über die Nutzung von Attributen erfahren:







P&ID-Software kostenlos testen und von der Macht der Attribute profitieren:

http://www.cad-schroer.de/produkte/m4-pid-fx/kostenlose-testversion.html?utm_source=PR&utm_campaign=M4PIDFX&utm_medium=email&utm_content=Attribute



Das P&ID-System von CAD Schroer ist durch den Preis von 1.250 ? für jedes Unternehmen erschwinglich. Es rentiert sich durch die mitgebrachte Automatisierung und die einfache Handhabung bereits nach den ersten damit durchgeführten Projekten.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cad-schroer.de



CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Str. 11, 47447 Moers

Datum: 22.12.2016

Sprache: Deutsch

Firma: CAD Schroer GmbH

Ansprechpartner: Gudrun Tebart

Stadt: Moers

Telefon: +49 2841 9184-61



