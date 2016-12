BFS Baur Fulfillment Solutions und NICI füllen Geschenktüten für die Burgkunstadter Tafel

22.12.2016. Burgkunstadt. Spendenaktion der BFS-Mitarbeiter für die Tafel Burgkunstadt

F.-G. Lischke, S. Gagel und T. Pfau (von links) zusammen mit Tafel-Leiterin Silke Mohler (rechts)

(firmenpresse) - Große Freude bei den Verantwortlichen der Tafel Burgkunstadt. Friedrich-Georg Lischke (Geschäftsführer) und Stefan Gagel (Manager Unternehmenskommunikation) von BFS Baur Fulfillment Solutions sowie NICI-Geschäftsführer Thomas Pfau übergaben am 22.12. gemeinsam prallgefüllte Spendenkartons an die Tafel in Burgkunstadt. BFS-Mitarbeiter hatten in einer Weihnachtsspendenaktion Lebensmittel und Drogerieartikel gesammelt. Für die Kinder der Tafelkunden steuerte das in Altenkunstadt ansässige Unternehmen NICI kuschelige Plüschtiere, Schlüsselanhänger und Bärchen bei.



„Über alle unsere Standorte hinweg haben wir für die Tafeln in Burgkunstadt und in Bayreuth sowie für die Arbeiterwohlfahrt in Neustadt bei Coburg Lebensmittel und Drogerieartikel gesammelt. Diese werden immer gebraucht. Persönlich freut es mich, dass wir in diesem Jahr mit Süßigkeiten und Kuscheltieren auch wieder die Kleinsten beschenken konnten. Vielen Dank an NICI für die wiederholte Unterstützung.“, sagt Stefan Gagel.



Spenden hat bei BFS inzwischen Tradition: Bereits seit 2011 engagieren sich die Mitarbeiter des Fulfillment-Dienstleisters in der Weihnachtszeit karitativ. Was mit einer Spendensammlung unter Kollegen einer einzigen Abteilung begann, wird seit 2012 in der gesamten Firma durchgeführt. Zum zweiten Mal in Folge wurden die Tafeln in Burgkunstadt und Bayreuth sowie die AWO Neustadt bei Coburg Empfänger der Spenden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.baur-fs.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über BFS Baur Fulfillment Solutions



BFS Baur Fulfillment Solutions ist der Spezialist für die gesamte Wertschöpfungskette im E-Commerce. Neben Beratung übernimmt das Dienstleistungsunternehmen für seine Auftraggeber die komplette Geschäftsabwicklung von der Bestellung über Auslieferung und Kundenservice bis zur Abrechnung. Fashion & Accessoires, Lifestyle sowie Wohnen und Einrichten stellen die Branchenschwerpunkte dar. Es ist für Kunden wie OTTO, s.Oliver, comma oder Liebeskind Berlin tätig – und natürlich auch für BAUR. Im Jahr 2004 wurde der Fulfillment-Spezialist als Mitglied der BAUR Gruppe gegründet und beschäftigt aktuell rund 1.500 Mitarbeiter an sechs Standorten in Oberfranken. Unternehmenssitz ist Burgkunstadt.



Mehr über BFS Baur Fulfillment Solutions erfahren Sie unter: www.baur-fs.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH

Leseranfragen:

BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH

Unternehmenskommunikation

Bahnhofstraße 10

96224 Burgkunstadt



Tel.: 09572 60 990 0

E-Mail: info(at)baur-fs.de

PresseKontakt / Agentur:

BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH

Unternehmenskommunikation

Bahnhofstraße 10

96224 Burgkunstadt



Tel.: 09572 60 990 0

E-Mail: info(at)baur-fs.de

Datum: 22.12.2016 - 15:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1439236

Anzahl Zeichen: 1525

Kontakt-Informationen:

Firma: BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 22.12.2016

Anmerkungen:



Belegexemplar erwünscht

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.