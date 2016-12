Neue Werbekampagne "Ich will" startet am 25. Dezember

Unterschiedliche Kundenwünsche bei größtmöglicher Sicherheit und Flexibilität - Neckermann macht"s möglich!

(firmenpresse) - Oberursel, 22. Dezember 2016 - Am 25. Dezember 2016 geht die neue Werbekampagne von Neckermann Reisen an den Start: Mit dem Claim "Ich will" thematisieren die Spots und Motive die individuellen Wünsche von Familien und Paaren, die - selbst wenn auf den ersten Blick widersprüchlich - in einem gemeinsamen Urlaub mit Neckermann Reisen erfüllt werden. Damit wird der Veranstalter, der sich um alle Bedürfnisse seiner Gäste kümmert, als die richtige Wahl für den Wunschurlaub präsentiert.

Die Kampagne hebt die Vorteile einer Pauschalreise wie Sicherheit und Flexibilität hervor: Im Fokus stehen spezifische Veranstalterleistungen von Neckermann Reisen wie das 24-Stunden-Zufriedenheitsversprechen und die FlexOption. "Mit der Kampagne wollen wir die ohnehin schon große Bekanntheit der Marke Neckermann Reisen und unser Image als verlässlichen und kompetenten Reisepartner weiter stärken", sagt Pascal Schoog, Leiter Marketing Operations. "Bei aller Individualität des Angebots erfüllen oder übertreffen wir sogar die für viele Kunden so wichtigen Ansprüche an Qualität, Service und Sicherheit. So bietet gerade das auf dem deutschen Markt allein von Neckermann Reisen angebotene 24-Stunden-Zufriedenheitsversprechen höchstmögliche Garantie für einen gelungenen Urlaub."

Hauptwerbemotiv ist ein kleiner Junge, der begleitet von dem Claim "Er will den Kick" jubelnd eine Wasserrutsche hinunter rast. Dem elterlichen Wunsch "Ich will Sicherheit" wird mit dem 24-Stunden-Zufriedenheitsversprechen Rechnung getragen: Sollte der Gast nach Ankunft im Urlaubshotel mit diesem nicht zufrieden sein und die Unterkunft nicht dem entsprechen, was Neckermann Reisen in der Beschreibung versprochen hat, wird innerhalb von 24 Stunden versucht, eine Lösung zu finden. Und das in über 1.300 Hotels.

Kreativagentur der Kampagne für die gesamte Thomas Cook Group ist die englische Agentur Albion. Die Umsetzung für den deutschen und österreichischen Markt verantwortet die Agentur Heye in München.

Die bundesweite Omnichannel-Kampagne startet am 25. Dezember 2016 mit Anzeigen in verschiedenen Publikumsmedien. Vom 26. Dezember 2016 bis Februar 2017 werden außerdem zwei Kampagnenvideos auf digitalen Infoscreens an Flughäfen, Bahnhöfen, U-Bahnstationen und in Einkaufszentren in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Leipzig und Magdeburg sowie online auf YouTube und anderen Social Media-Kanälen gezeigt (Kampagnenvideo Zielgruppe Familien / Kampagnenvideo Zielgruppe Paare). Begleitend werden Reisebüros mit Schaufenster-Dekoration, Streifenplakaten und weiteren Werbemitteln unterstützt.





Neckermann Reisen ist eine Marke der Thomas Cook GmbH und der zweitgrößte Reiseveranstalter in Deutschland. Unter dem Motto "Neckermann macht's möglich" steht der Veranstalter für gute Qualität zu günstigen Preisen. Einen Schwerpunkt setzt Neckermann Reisen auf Angebote für Familienurlaub. Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. In Deutschland ist die Thomas Cook GmbH der zweitgrößte Anbieter von touristischen Leistungen und Produkten. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken sowie die Ferienfluggesellschaft Condor.

