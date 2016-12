Grupa Onet-RAS Polskaübernimmt die Mehrheit an dem führenden Nahverkehrs-Routenplaner-Service Jakdojade (FOTO)

Am 22. Dezember 2016 hat die Grupa Onet-RAS Polska rund 69 Prozent

der Anteile an City-Nav Sp. z o.o., dem Betreiber von jakdojade.pl

übernommen, dem führenden Nahverkehrs-Routenplaner in Polen. Die App,

die über 1.000 Verbindungen im öffentlichen Personennahverkehr pro

Minute anzeigt, hat im Monat über 3 Millionen Nutzer (GA, Oktober

2016).



Die restlichen rund 30 Prozent der Anteile werden im Besitz der

jakdojade.pl Gründer Bartosz Burek, Artur Szychta und Mikolaj Grajek

verbleiben. Diese werden auch weiterhin Mitglieder der

Geschäftsführung sein, die um zwei Vertreter der Grupa Onet-RAS

Polska erweitert wird. Das Unternehmen wird seinen Sitz in Posen

beibehalten.



Jakdojade ist eines der populärsten mobilen Angebote in Polen. Die

App enthält Fahrpläne des öffentlichen Personennahverkehrs und

ermöglicht eine Routenplanung in 26 polnischen Städten. Sie hat pro

Monat über 3 Millionen Nutzer und täglich 500.000 Nutzer auf

Android-Plattform. Sie zeigt über 1.000 Verbindungen pro Minute an

und bietet Pendlern in Polen weitere wertvolle Informationen.



Jovan Protic, COO der Grupa Onet-RAS Polska: "Mit jakdojade.pl

bauen wir unsere Stellung als führendes Medienhaus auf mobilen

Geräten in Polen noch weiter aus. Wir sind auf einem guten Weg, unser

Ziel zu erreichen, bald auf dem Startbildschirm eines jeden

Smartphones im Land präsent zu sein. Mit der Jakdojade App im

Portfolio unseres Netzwerks mobiler Angebote bieten wir unseren

Werbekunden attraktive Möglichkeiten und positionieren uns als

idealer Partner für mobile Werbekampagnen mit großer Reichweite."



Bartosz Burek, Mitbegründer von jakdojade.pl: "Wir freuen uns sehr

über das Investment der Grupa Onet-RAS Polska. Auf diese Weise können

wir rascher wachsen und unseren Kunden neue großartige Features

bieten."



Über die Ringier Axel Springer Media AG





Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer

Ringier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet und bündelt

die Aktivitäten beider Anteilseigner in Mittel- und Osteuropa. Das

Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien und

der Slowakei mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr

als 160 digitale und gedruckte Angebote gehören. Der Sitz des

Unternehmens ist in Zürich, und es beschäftigt insgesamt rund 3.000

Mitarbeiter.







