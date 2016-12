Wer nicht krankfeiert erhält Bonusgeld

Arbeitgeber belohnen Mitarbeiter mit geringen Fehlzeiten: Krankgeschriebene Mitarbeiter und Fehlzeiten, bedeuten für ein Unternehmen immer Verluste, abgesehen von der Produktivität, die leiden kann.

Ein angeblicher kranker Blaumacher wird beim Kaffee trinken durch einen Detektiv erwischt

(firmenpresse) - Die Schäden, die jährlich durch Blaumacher und Schwänzer entstehen, liegen im Milliardenbereich. Gründe, warum Unternehmen in Deutschland neue Wege gehen und ihre Mitarbeiter mit einem Bonus belohnen, wenn Sie geringe Fehlzeiten vorweisen können und sich nicht falsch krankschreiben lassen. Daimler ist einer der Pioniere, wenn es um alternative Bonuszahlungen für gesunde Angestellte geht. Der Automobilkonzern bietet den Mitarbeitern ein Gesamtpaket mit Bonusgeld an, das kostenlose Untersuchungen beinhaltet, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Des Weiteren wird eine gesundheitliche Beratung zum ergonomischen Arbeiten, in Ernährungsfragen und zur Rauchentwöhnung geboten. Wenn ein Mitarbeiter bei dem Autokonzern nie fehlt, immer anwesend ist oder nicht länger als 1 Tag pro Quartal fehlt, wird er mit bis zu 200 Euro Bonusgeld pro Jahr belohnt. Ein völlig neues Konzept, um die Verluste durch Lohnfortzahlungs- und Krankschreibungsbetrug im Unternehmen zu optimieren. Das Beispiel wird Schule machen und ist auch bei vielen anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen ein großes Thema geworden. "Obwohl Daimler zusätzliches Geld in Mitarbeiter investieren muss, rechnet es sich für den Konzern. Denn die Kosten für falsche Krankmeldungen, sind weitaus höher, als jährliche oder quartalsweise Bonuszahlungen. Neben der Überführung der Blaumacher, beraten wir Unternehmen auch, wie Fehlzeiten eingegrenzt werden können." - so Helga von der Stein-Erkelenz, Dienstleiterin der Detektei AC aus Aachen. Die Detektei berät in ganz Deutschland Unternehmen und kümmert sich um Mitarbeiter, die blaumachen und die Arbeit schwänzen.



Die Idee von Daimler ist auch für andere Unternehmen ein sehr gutes Mittel, um Fehlzeiten, einen hohen Krankenstand und falsche Krankmeldungen effektiv einzugrenzen. Ein System, das vor allem Motivation unter den Angestellten schafft und fleißige Mitarbeiter belohnt. Neben den zusätzlichen jährlichen Vergütungen, wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sind so für den Arbeitnehmer weitere Zusatzeinkünfte möglich. Ein weiterer Nebeneffekt des Bonussystems für gesunde Angestellte, ist eine Entlastung der Krankenkassen, die natürlich auch unter falschen Krankmeldungen der Blaumacher und Schwänzer zu leiden haben.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.detektei-ac.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Detektei AC ist ein Detektiv Unternehmen mit Schwerpunkt für Privatpersonen, Unternehmen und Wirtschaft. Services für Kunden werden durch die Detektei AC bundesweit angeboten und neue Kunden können sich von den Aachener Detektiven kostenlos beraten lassen. Neben der Hauptniederlassung in Aachen, gibt es 5 weitere deutsche Niederlassungen der Detektei, zum Beispiel in Berlin und in Magdeburg.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Detektei AC

Leseranfragen:

Lousbergstr. 2, 52072 Aachen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 22.12.2016 - 16:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1439249

Anzahl Zeichen: 2525

Kontakt-Informationen:

Firma: Detektei AC

Ansprechpartner: Helga von der Stein-Erkelenz

Stadt: Aachen

Telefon: (0241) 95 78 70 22



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.