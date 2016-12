Leinberger zieht im April/Mai 2017 in den Technologiepark TECH-N-O nach Obrigheim um.

Auch am neuen Standort werden alle Digitaldruck- und Internetdienstleistungen angeboten.

(firmenpresse) - Leinberger wird zwischen April und Mai 2017 neue Räumlichkeiten beziehen. Das Werbeunternehmen wird mit seinem Büro und seiner Digitaldruck-Produktion in das Gewerbegebiet TECH-N-O nach Obrigheim umziehen. Der Technologie- und Gewerbepark im Neckar-Odenwald-Kreis liegt direkt an der B292 oberhalb von Obrigheim und ist nur 15 Autominuten von der Autobahnausfahrt A6 in Sinsheim entfernt. Im Kraichgaublick 13 hat Leinberger die komplette obere Etage bei der Firma ECE Brandschutz GmbH gemietet ? Tür an Tür mit Nachbarn wie AMP Asbach Medical Products, Pinter Mess- und Regeltechnik, SKT Sinsheimer Kunststoff Technik und Impreglon Surface Technology.



Leinberger gestaltet, druckt und liefert auch am neuen Standort seinen Kunden weiterhin alle Drucksachen, setzt Internetseiten in Verbindung mit den Pflegesystemen Weblication®, WordPress und Shopware um und kümmert sich als Google Partner um die Suchmaschinenplatzierung bei der Suchmaschine Google.



"Im TECH-N-O finden wir ideale Voraussetzungen, um kreativ zu arbeiten und unsere Kunden auch zukünftig kompetent, zuverlässig und individuell zu betreuen", erklärt Mediengestalter und Inhaber Steffen Leinberger, der gemeinsam mit der Mediengestalterin Claudia Bajraliu alle Internet- und Druckprojekte realisiert.



Weitere Informationen über Leinberger und über den neuen Firmenstandort können unter den nachfolgenden Internetseiten abgerufen werden: www.tech-n-o.de und www.leinberger.de







Das Unternehmen Leinberger existiert bereits seit 1987 und wurde ursprünglich als reine Druckerei durch Horst Leinberger, Vater von Steffen Leinberger, gegründet. Der rasante Branchenwandel in der Druckindustrie sorgte schon 2007 für eine komplette Neuorientierung und die Umwandlung in eine Medienagentur mit eigener Produktion.



Werbeagentur Leinberger e.K.

Turnhallenweg 7a, 74858 Aglasterhausen

Firma: Werbeagentur Leinberger e.K.

Ansprechpartner: Steffen Leinberger

Stadt: Aglasterhausen

Telefon: (0 62 62) 12 66



