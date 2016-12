3P distribuiert Designer Ladestationen von ALLDOCK

Sondershausen, 22.12.2016 - 3P - Price Performance Products GmbH ist Distributor des Sortiments von ALLDOCK in Deutschland.

Hochwertige Designer Ladestationen von Alldock

(firmenpresse) - Der deutsche Hersteller Dittrich Design erweitert so seine Vertriebsaktivitäten im deutschsprachigen Markt.



Die Ladestationen von ALLDOCK sind nicht als reine technische Produkte konzipiert, sondern sollen auch im Hinblick auf Design Elemente des Innenraums sein, quasi Teile des Mobiliars. Das funktionelle Ziel bei der Entwicklung war es, die Unordnung von vielen Ladekabeln elegant zu reduzieren.



Dies gelingt mit jeder weiteren Produktserie. Die ALLDOCK Ladestationen sehen nicht nur in Wohnzimmern und Schlafzimmern hervorragend aus, sondern auch auf Konferenztischen, in Büros oder Hotels.



"Die ALLDOCK Ladestationen bestechen durch ihr Look-and-Feel, was man auch von hochwertigen Qualitätsmöbeln kennt. ALLDOCK sind praktisch Möbel und nicht nur einfach technische Gadgets. Mit ALLDOCK haben wir Sortiment im Portfolio, das durch eine große Auswahl an Farben und Formen überzeugt. Durch diese breite Palette gelingt es, die unterschiedlichen modischen Geschmäcker der Nutzer in deren Wohnungen bzw. Büros zu treffen" sagt Andreas Hartung, Geschäftsführer der 3P GmbH.



Die ALLDOCK Kollektionen sind ab sofort bei 3P und in ausgewählten online-Portalen erhältlich.



Über Dittrich Design:

Dittrich Design wurde in Wuppertal, Deutschland vor 25 Jahren gegründet. In den letzten Jahren eingeführt Dittrich Entwurf viele erfolgreiche High-End-Design Möbel-Produkte auf dem internationalen Markt, ein großer Erfolg! Einer von ihnen, der Z-Desk, hat mehr als eine Million Kopien weltweit verkauft. Die Zusammenführung eine einzigartige, praktische und schöne Produkte in Büros und Wohnungen ist unsere Leidenschaft! Und wir sind für unsere exklusiven Fokus auf Qualitätsaspekte bekannt! Die ALLDOCK wurde als funktionelle Kunstwerk etabliert, die eine Lösung für die schnelle Aufladung von mehreren Geräten gleichzeitig zur Verfügung stellt. Jedes Haus und Büro sollte die ALLDOCK müssen Kabel zu vermeiden und alle Geräte an einem Ort zu berechnen.









Die 3P - Price Performance Products GmbH wurde 2004 gegründet. Aktivitätsschwerpunkte sind die Distribution und der Vertrieb von elektronischen Konsumgeräten, die im Fachhandel, Etail und Großvertriebsformen platziert werden. Aufgrund der starken Expansion entwickelte sich 3P zum Exklusivdistributor verschiedenster Hersteller im deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen wurde das Marken- und Produktprogramm entsprechend weiterentwickelt und der Fokus auf innovative Multimedia-Technik, mobiles Zubehör und technische Lifestyle Produkte gelegt. Als Ergebnis werden Fachhändlern und Endkunden kontinuierlich aktuelle und attraktive Produkte sowie ganze Produktkonzepte zur Verfügung gestellt. http://www.3p.de



