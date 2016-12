Gratis Ratgeber «Ziele clever erreichen»: Modern. Trendy. Zukunftsweisend.

(firmenpresse) - Klaus, Dezember 2016 - Womit kaum noch jemand gerechnet hatte: Der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen gehört zu den Stärken von Wolfgang Allgäuer. Mit dem kostenfreien Ratgeber «Ziele clever erreichen» konnte das Unternehmen eine Überraschung lancieren.



Das Unternehmen von Wolfgang Allgäuer setzt in regelmäßigen Abständen ein Ausrufezeichen in der Begeisterung. Und so geht die Expansion des Unternehmens von Herrn Allgäuer auch in diesem Jahr unvermindert weiter. Schon wenige Monate nach der Gründung zählte Wolfgang Allgäuers Unternehmen viele zufriedene Anwender und Nutzer zu ihren Kunden und das ist bis heute so geblieben. Mehr noch: Mit dem neuen Angebot Gratis Ratgeber «Ziele clever erreichen» erweitert Wolfgang Allgäuer seinen potentiellen Kundenkreis enorm. Das Team von Wolfgang Allgäuer hat bis zur letzten Minute an der Optimierung für Gratis E-Book gearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Selbst kritische Betrachter mussten zugeben, dass sich der kostenlose Ratgeber «Ziele clever erreichen» von den Angeboten des Wettbewerbs positiv abhebt.



Das Informationsangebot Gratis Ratgeber wurde umfangreich ergänzt: http://www.wolfgangallgaeuer.com/lp-ratgeber-ziele-v4/ . Das Angebot richtet sein Augenmerk mit besonderer Fokussierung auf und die damit verbundenen Servicebereiche. Wolfgang Allgäuer stärkt damit seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen. Zugleich öffnet sich Wolfgang Allgäuer anderen Nutzergruppen. Erstmals können nun auch Newcomer die neuen Dienstleistungen nutzen.



"Schon nach wenigen Tagen war erkennbar, dass der kostenlose Ratgeber «Ziele clever erreichen» von Interessenten und Kunden gut angenommen wird. Unsere Neuentwicklung trifft die Nachfrage punktgenau", gibt sich Wolfgang Allgäuer überzeugt. "Die Erwartungen wurden damit mehr als erfüllt", ergänzte Wolfgang Allgäuer stolz.



Mitarbeiter tragen zum Erfolg des Unternehmens von Wolfgang Allgäuer bei. Der Hauptsitz des gegründeten Unternehmens ist Klaus, Österreich.











Die Vorträge und Seminare von Trainer Wolfgang Allgäuer über Begeisterung und Motivation ebnen den Weg zum Erfolg. Der Redner, Vortragende und Sprecher aus Feldkirch in Vorarlberg Österreich vermittelt den Teilnehmern in seinem Training und Coaching die Prinzipien rund ums Motivieren und Begeistern. Seine Motivationsseminare und -vorträge für Unternehmen entfachen mittels der Burn In Strategie das Feuer der Selbstbegeisterung. Von Leadership und Management über Führungskräfte bis hin zu Marketing sowie Mitarbeiter Motivation: Die Kurse von Keynote Speaker und Coach Wolfgang Allgäuer verhelfen zu verbessertem Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung. Wolfgang Allgäuer - Vorträge sowie Seminare über echte Begeisterung als Basis für Erfolg und Spitzenleistungen.



Erfolg durch Begeisterung - Wolfgang Allgäuer, Vorträge & Seminare

Halden 18, 6833 Klaus - Vorarlberg

