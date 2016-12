Blauschmiede - das Sprungbrett für Gründer mit Energie

Der Energieversorger NEW AG mit Hauptsitz in Mönchengladbach vergibt sechs zweijährige Stipendien an Startups.

(firmenpresse) - Es muss nicht immer Berlin sein! Die Startup-Szene in NRW wächst stetig. Schließlich hat das Bundesland für Gründer einiges zu bieten: kurze Wege zwischen mehreren Metropolen, eine starke Industrie und eine exzellente Hochschullandschaft.



Mitten in NRW liegt Mönchengladbach. Dort will der regionale Energieversorger NEW AG in Zukunft Startups fördern und vergibt deshalb sechs vollmöblierte Büroräume in seiner "Blauschmiede" an interessierte Gründer. Die Blauschmiede befindet sich im "NEW-Blauhaus", einem 2015 eröffneten Gebäude, das sowohl von der NEW als auch von der Hochschule Niederrhein genutzt wird und modernste Architektur mit höchster Energieeffizienz verbindet.





Was können Gründer erwarten?



Die NEW bietet den Unternehmern ein hochwertiges Service-Paket an. Dazu gehören:

-Garantierte 12.000 Euro Jahresumsatz in den ersten zwei Jahren (für Startups aus dem Energiebereich)

-Moderne Möbel und Büroausstattung

-Telefon und Highspeed-Internet

-Besprechungsraum mit Präsentationstechnik

-Sekretariat

-Carsharing mit Elektrofahrzeugen direkt am NEW-Blauhaus

-Professionell erstellte Unternehmenswebsite, Visitenkarten, Geschäftspapier etc.

-Regelmäßige "Energie-Talks" mit Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern der NEW-Gruppe und Konsortiumspartnern

-Vermittlung von Kontakten zur HS Niederrhein



Wie kann man sich bewerben?



Für die Bewerbung müssen die Kandidaten unter anderem einen Business Case einreichen. Mehr Informationen und einen Newsletter zum Bewerbungsverfahren und den späteren "Bewohnern" der Büros gibt es unter www.blauschmiede.de



































Die NEW ist ein kommunales Versorgungsunternehmen mit starker Verwurzelung am Niederrhein. Zur Unternehmensgruppe gehören mehrere Tochtergesellschaften in Mönchengladbach, Erkelenz, Geilenkirchen, Grevenbroich, Viersen, Schwalmtal und Tönisvorst. Die NEW beliefert rund 390.000 Kunden mit Strom, 157.000 mit Gas und 102.000 mit Wasser. Die NEW steht für eine partnerschaftliche, regionale und innovative Energie- und Wasserversorgung und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Umfassenden Service bieten die KundenCenter - online oder vor Ort. Zu den regionalen Dienstleistungen zählen außerdem der öffentliche Nahverkehr mit 230 Bussen sowie der Betrieb von sieben Hallen- und Freibädern. Die NEW fördert kulturelle, soziale und sportliche Projekte in der Region. Mit knapp 2.000 Mitarbeitern ist die NEW ein bedeutender Arbeitgeber. Von den jährlichen Investitionen der NEW in Höhe von etwa 60 Millionen Euro profitiert in ganz erheblichem Umfang die heimische Wirtschaft als Auftragnehmer.











