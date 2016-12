DFJV veröffentlicht Studie über Berufsausübung von Journalisten in Deutschland

Der Deutsche Fachjournalisten-Verband (DFJV) hat in Zusammenarbeit

mit der Professur für Empirische Sozialforschung der Universität

Mannheim eine neue Vermessung des Berufs Journalist/in durchgeführt.



Die zentralen Ergebnisse:



1. Bei Printmedien arbeiten mit 43 Prozent noch immer die meisten

Journalistinnen und Journalisten, gefolgt von 29 Prozent, die bei

Onlinemedien tätig sind.



2. Mindestens 32 Prozent der Befragten sind freiberuflich tätig.



3. Journalistinnen und Journalisten arbeiten im Durchschnitt 45

Stunden pro Woche, wovon etwas über 30 Stunden (mit einer hohen

Standardabweichung von über 16 Stunden) auf rein journalistische

Aufgaben entfallen. Auf Personalführung und technische Aufgaben

entfallen im Durchschnitt jeweils 3, auf kaufmännische Aufgaben 2,5

Stunden (jeweils mit hohen Standardabweichungen). Die Arbeitszeit ist

seit dem Jahr 2010 bei rund 42 Prozent der Befragten gesunken, bei 22

Prozent gestiegen.



4. Das durchschnittliche Monatsnettoeinkommen beträgt 3.293,12

Euro. Für mehr als 51 Prozent der Respondenten ist das Einkommen seit

dem Jahr 2010 gestiegen (bei knapp 9 Prozent sogar stark), bei knapp

12 Prozent ist es etwas und bei 8,5 Prozent stark gesunken.



5. Die Befragten veröffentlichen pro Jahr im Durchschnitt 310

Beiträge (mit einer großen Standardabweichung von 309 Beiträgen).

Knapp 2,5 Prozent der Journalistinnen und Journalisten

veröffentlichen mehr als 1.000 Beiträge pro Jahr. Fast die Hälfte gab

an, mehr als im Jahr 2010 zu veröffentlichen; rund 20 Prozent

veröffentlichen weniger.



6. Die Freude am Beruf ist im Durchschnitt seit dem Jahr 2000

gleich geblieben oder leicht gesunken. Für immerhin 29 Prozent der

Befragten ist die Freude an der Tätigkeit gestiegen, für 5 Prozent



sogar sehr.



7. Als wichtige berufliche Trends werden Mobiler Journalismus (62

Prozent), Content Marketing (53 Prozent) und Storytelling (47

Prozent) gesehen.



Zur Stichprobe:



Die Erhebung erfolgte zwischen dem 07.10. und 04.11.2016. Zur

Befragung wurden 29.826 Personen eingeladen, wovon 4.416, mithin

knapp 15 Prozent, teilgenommen haben. Die Umfrage gilt insofern als

repräsentativ.



62 Prozent der Respondenten waren männlich; das Durchschnittsalter

lag bei 50 Jahren mit einer Standardabweichung von 10 Jahren. Sie

verfügen im Schnitt über 23 Jahre Berufserfahrung. 22 Prozent der

Befragten sind Quereinsteiger, 35 Prozent haben ein Volontariat

absolviert, 16 Prozent ein Studium in Publizistik, Medien- oder

Kommunikationswissenschaften und knapp 8 Prozent haben eine

Journalistenschule besucht.



Die gemessenen, jeweils recht hohen Standardabweichungen sind

dahingehend zu interpretieren, dass Journalismus als sehr heterogener

Beruf anzusehen ist, der nicht einheitlichen Standards folgt.



Der Ergebnisbericht zur Studie steht kostenfrei als PDF zur

Verfügung: http://bit.ly/2h5Z75x



Über den DFJV:



Der Deutsche Fachjournalisten-Verband (DFJV) ist ein Berufsverband

und Dienstleister für Journalisten, die sich auf ein Fach, Ressort

oder Themengebiet spezialisiert haben. Er bietet seinen mehr als

11.500 Mitgliedern u. a. Leistungen wie eine individuelle und

kostenfreie Beratung in Rechts-, Steuer-, Fach-, KSK-,

Arbeitszeugnis- und Existenzgründungsfragen, einen

Honorarfactoring-Service, auf die Profession abgestimmte

Weiterbildungsangebote, ein fachjournalistisches Onlinemagazin,

Leitfäden, Studien und Fachbücher zu wichtigen journalistischen

Themenfeldern, Veranstaltungen sowie die Ausstellung des

Presseausweises an.



Der DFJV ist der erste Journalistenverband, dessen

Qualitätsmanagementsystem vom TÜV nach den Normen DIN EN ISO

9001:2008 und DGVM ZERT zertifiziert wurde.



Mehr Informationen unter: www.dfjv.de







