NX Lernvideos - einfach genial

Bildung für CAD-Konstrukteure ist ein nicht zu unterschätzendes Thema. Zwar haben heutige Berufseinsteiger ein gutes IT-Basiswissen, so dass ein schnellerer Einstieg in ihr Metier möglich ist. Wie kommen sie aber an das Knowhow über ihr CAD-Werkzeug? BINDE Training zeigt eine Alternative auf.

(firmenpresse) - Digitales Training spannt inzwischen einen weiten Bogen von digitaler Dokumentation über Video-Training bis zum interaktiven Live-E-Learning im virtuellen Klassenzimmer.



Der Einsatz dieser Medien nimmt langsam aber ständig zu. Jedoch kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass Trainingsteilnehmer aus dem Bereich Technik (CAD) gegenüber einem virtuellen Klassenzimmer sehr skeptisch sind. Im Zweifel ziehen sie ein Präsenztraining vor oder irren autodidaktisch in Youtube herum, um vielleicht etwas zu finden, das zur eigenen Aufgabe passt.



Aufgrund dieser Tatsache hat sich BINDE Training, Anbieter für NX-Training im CAD-Bereich, dazu entschlossen, als Alternative zum Training Lernvideos anzubieten. Die Nachfrage und das Interesse bestätigen diese Entscheidung.



Doch warum finden Lernvideos bei Technikern Anklang? Die heutige Situation in technischen Büros verlangt von den Konstrukteuren große Flexibilität. Nicht nur das Fachwissen soll breit gestreut sein, sondern auch das Bedienen der verschiedensten Werkzeuge soll beherrscht werden. Gerade bei geleasten Konstrukteuren kann es vorkommen, dass sie eine Woche mit Catia arbeiten und in der nächsten Woche mit Siemens NX. Da hat kein solides Training (5-10 Tage) dazwischen Platz. Meistens findet eine bessere Einweisung (1-2 Tage) statt und dann ist der Konstrukteur auf sich selbst gestellt. Neben einer digitalen Dokumentation können hier Videos weiter helfen. Entweder ein großes Videowerk mit Inhaltsverzeichnis über die verschiedenen Sequenzen oder eine Sammlung kleinerer Videos zu verschiedenen Themen ermöglichen das heutige "Learning on Demand" (Lernen nach Bedarf). Zielgenaues Einsetzen von kurzen Lernintervallen (ca. 15 Min) bringen den Arbeitsprozess weiter voran und passen sich den schnellen Entwicklungszeiten an.



BINDE Training plant ein Videoangebot, modulweise in Paketen geschnürt. Die ersten Pakete sind bereits verfügbar ( www.nx-doku.de ). Die weiteren Videos werden in 2017 nicht lange auf sich warten lassen. Fragen Sie nach, wann Ihr gewünschtes Paket auf den Markt kommt, um noch erfolgreicher mit SIEMENS NX zu konstruieren.









BINDE Training ist seit über 20 Jahren im PLM und CAD-Sektor aktiv. Aktueller Schwerpunkt ist NX 11 von Siemens. Zur NX-Schulung hat BINDE Training eine umfassende NX-Doku entwickelt, die auch unabhängig von dem NX-Training vertrieben wird. Zusätzlich werden NX-Lernvideos angeboten.

