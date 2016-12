Druckfrisch: BARF-Buch "Rohkäppchen und der zahnlose Wolf"

Ein außergewöhnliches Buch zum Thema BARF (Biologisch Artgerechte Roh-Fütterung) von der Tierärztin Frau Dr. med. vet. Jutta Ziegler. Artgerechte Fütterung verstehen und anwenden mit BARF-Schnelleinst

BARF-Buch "Rohkäppchen und der zahnlose Wolf"

(firmenpresse) - Wertvolle Tipps für Hunde- und Katzenbesitzer



Das BARF-Buch bietet dem BARF-Anfänger einen praktischen Schnelleinstieg auf der Buchdeckelinnenseite, ist aber genauso für denjenigen gedacht, der in der Materie des BARFens schon fit ist. Mithilfe des Buches kann ohne komplizierte Rechnungen eine ausgewogene BARF-Ration für den Hund bzw. für die Katze zusammengestellt werden.



Frau Dr. med. vet. Ziegler räumt mit vielen BARF Mythen auf. Sie behandelt Themen wie "Getreide im Futter - ja oder nein?", "Notwendigkeit von Futtermittelzusätzen" und "Ernährungsbedingte Verhaltensstörungen".



In dem BARF-Buch wird besonderer Augenmerk auf die Fütterung von kranken Hunden und Katzen gelegt. In ihren vorherigen Büchern hat sich Frau Dr. med. vet. Jutta Ziegler mit den Themen "Hunde würden länger leben, wenn?" und "Tierärzte können die Gesundheit Ihres Tieres gefährden" beschäftigt und wurde mit einem großen Ansturm an Anfragen von Tierbesitzern krank gefütterter bzw. krank therapierter Hunde und Katzen konfrontiert. Mittlerweile hat Frau Dr. med. vet. Ziegler unzählige Katzen und Hunde erfolgreich auf eine artgerechte Ernährung umgestellt. In ihrem Buch "Rohkäppchen und der zahnlose Wolf" werden Fragen zu Verdauung und Stoffwechsel mit neuesten medizinischen Erkenntnissen beantwortet. Das Buch liefert jedem Hunde- und Katzenbesitzer wertvolle Tipps. Kaum ein anderes BARF-Buch vermittelt dem Leser ein derart ausführliches Hintergrundwissen.



Dieses BARF-Buch und weitere Bücher von Frau Dr. med. vet. Ziegler bekommen Sie im Onlineshop von HundeFreuden unter www.hundefreuden.de. Ab einem Bestellwert von 39,00 Euro liefert Hundefreuden versandkostenfrei (D).



HundeFreuden testet die angebotenen Produkte persönlich und nimmt diese erst nach einem erfolgreichen Ergebnis in das Portfolio auf. Ihr vierbeiniger Liebling liegt uns am Herzen, deshalb bieten wir aus Überzeugung unsere hochwertigen und naturnahen Produkte an.



HundeFreuden II www.hundefreuden.de II info(at)hundefreuden.de II Dr. med. Maria Rother II Graf-von-Galen-Straße 21 II 26180 Rastede II Telefon: 04402 915 61 82









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hundefreuden.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

HundeFreuden

Leseranfragen:

Sonnhaldeweg 4, 72116 Mössingen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 22.12.2016 - 19:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1439317

Anzahl Zeichen: 2441

Kontakt-Informationen:

Firma: HundeFreuden

Ansprechpartner: Sandra Fabri

Stadt: Rastede

Telefon: 074733794297



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.