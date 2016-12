WAZ: Ein Warnschuss

- Kommentar von Stephanie Weltmann zum

Mitgliederschwund der Parteien

(ots) - Kurz nachdem die US-Amerikaner den

Weltenvereinfacher Donald Trump zum Staatsoberhaupt gewählt hatten,

jubelten die Parteien in NRW. SPD, CDU, FDP und die Grünen

berichteten von so zahlreichen neuen Mitgliedern, dass bald vom

"Trump-Effekt" die Rede war. Fast hoffnungsvoll: Als hätten aufrechte

Bürger in der Zuwendung zu den alten schwächelnden Parteien ihren

Protest manifestiert gegen den Populismus.



Gab es diesen Zusammenhang, so ist er verpufft. 2016 haben SPD und

CDU mehr Mitglieder verloren als neue eingetreten sind. Auf der Suche

nach Gründen wird man auf Menschen treffen, die sich enttäuscht

abwendeten. Die größere Gruppe aber werden Menschen sein, die erst

gar kein Interesse für diese Parteien entwickelten. Weil sie sich

durch sie nicht vertreten fühlen. Weil sie sich in dieser komplexen

Welt aufs Private konzentrieren. Weil das alte Zugehörigkeitsgefühl

abgelöst wurde von der kühlen Abwägung: Was habe ich davon, Mitglied

zu sein? Darauf müssen die Parteien Antworten finden. Schwindet ihre

Verankerung in der Gesellschaft, schwächt das ihren Anspruch als

Interessenvertreter und das Grundgerüst unseres politischen Systems.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.12.2016 - 19:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1439321

Anzahl Zeichen: 1550

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 161 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung