Lausitzer Rundschau: Einfach mal Fuß vom Gas



zum bevorstehenden Weihnachtsfest

(ots) - Schon vergessen? Weihnachten ist ein Fest der

Freude, der Besinnung und der Familie. Oft merken wir das leider

nicht. Wer heute in Lausitzer Innenstädte geht, sieht Tausende

gestresste Zeitgenossen bei der Nahrungssuche oder auf der

Last-Minute-Geschenkejagd. Ein Blick in die Einkaufswagen lässt

fürchten, dass uns eine schlimme Hungersnot droht. Die Hektik hat ein

Ziel: Alles soll perfekt sein, wenn die Familie um den Weihnachtsbaum

sitzt. Es ist diese Perfektion, die viele bis zur letzten Minute vor

dem Heiligen Abend Vollgas geben lässt. In vielen Familien steigt der

Stresspegel gefährlich. Nehmen wir doch lieber mal den "Fuß vom Gas".

Perfektion macht nur selten wirklich glücklich. Manchmal ist es gut,

"Fünfe" gerade sein zu lassen. Wenn Sie bis morgen Mittag wirklich

eine Kleinigkeit vergessen haben, fragen Sie halt einfach mal Ihren

netten Nachbarn oder die Nachbarin. Die gute Nachricht: Schon

Dienstag gehen die Türen der Supermärkte wieder auf.







