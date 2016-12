Weser-Kurier:Über Ursula von der Leyens Besuch in Afghanistan schreibt Joerg Helge Wagner:

(ots) - Nach 15 Jahren Bundeswehr-Einsatz "am Hindukusch"

ist die Bilanz sehr ernüchternd, aber nicht verheerend. Ja, die

Sicherheitslage hat sich wieder verschlechtert - alles andere wäre

auch ein militärisches Wunder, nachdem man etwa 90 Prozent der

ausländischen Truppen abgezogen hat. Damit hatte vor allem

US-Präsident Obama ein Versprechen erfüllt: Es richtete sich an die

US-Bürger und nicht etwa an die Afghanen. Die bezahlen nun mit hohen

Verlusten und Hunderttausenden Binnenflüchtlingen. Die Internationale

Schutztruppe ISAF war auch zu ihren Hochzeiten für die Größe und

Unwegsamkeit des Einsatzgebiets unterdimensioniert. Aber immerhin

konnte sie die Taliban und andere islamistische Aufständische in die

Defensive drängen. Heute beschränkt man sich auf Ausbildung und

Beratung der afghanischen Streitkräfte, vor allem aber verwaltet man

sich selbst. Das kann man weitere 15 Jahre durchhalten, bei

einschlafendem Interesse in den Heimatländern. Doch das wird

Ministerin von der Leyen kaum mit "langem Atem" gemeint haben.

Ehrlicherweise müsste sie sagen, dass dies eben nicht ausreicht, um

Afghanistan dauerhaft zu befrieden.







