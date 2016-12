Badische Neueste Nachrichten: Gefahr für den Rechtsstaat - Kommentar von MARTIN FERBER

(ots) - Gefährder wie Anis Amri sind eine

Herausforderung für den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, in

dem das Grundrecht der Meinungsfreiheit und das Prinzip der

Unschuldsvermutung gelten und jedem Verdächtigen die individuelle

Schuld nachgewiesen werden muss. Nur in autokratischen Regimen und

Diktaturen werden diese Grundprinzipien des Rechts mit Füßen getreten

und Menschen ihrer bloßen Gesinnung wegen verurteilt, was der

Denunziation Tür und Tor öffnet. Umso wichtiger ist es, dass der

Staat ganz am Anfang, bei der Einreise, mit allen zur Verfügung

stehenden Mitteln kontrolliert und überwacht, wer ins Land kommen

will.







