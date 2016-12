Rheinische Post: Kommentar /

Air Berlin und Lufthansa

= Von Reinhard Kowalewsky

(ots) - Wenn Air Berlin nun die Rettung vor der Pleite

anstrebt, indem das Unternehmen sich an Lufthansa und dessen Ableger

Eurowings anlehnt, ist das verständlich: Nach Jahren hoher Verluste

hat das Unternehmen allein keine Chance mehr. Dazu muss man sich nur

diese Kennzahl vor Augen führen: Air Berlin hat 2015 bei 30 Millionen

verkauften Tickets 447 Millionen Euro Verlust gemacht. Anders

gerechnet: Die Aktionäre und Kreditgeber haben jedes Ticket mit fast

15 Euro subventioniert. Falls Air Berlin in nicht allzuferner Zeit

ein Teil von Eurowings wird, steht also fest: Die Ticketpreise müssen

etwas steigen, damit sie höher liegen als die Kosten. Um die Preise

hochzudrücken, werden sicher auch einige Flüge gestrichen - egal. Es

gibt so viele Flugziele ab NRW wie wohl noch nie. Gleichzeitig ist zu

begrüßen, dass das Kartellamt schon eine Prüfung der möglichen Fusion

ankündigt: Air Berlin und Eurowings müssen Flugrechte dort abgeben,

wo sie eine Strecke praktisch allein anbieten. Es ist zu hoffen, dass

Easyjet oder Ryanair einsteigen - die sind Vorbild bei

Discounttickets.



