Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Terror

(ots) - Gut ein Jahr nach Helmut Schmidts Tod fragt man

sich, wie wohl der durch die RAF-Attentate terrorerprobte SPD-Kanzler

heute als Regierungschef auf den Anschlag in Berlin reagiert hätte.

Millionenfach wird in diesen Tagen das Video von Schmidts Rede an die

Nation aufgerufen, die er als Bundeskanzler kurz nach der Ermordung

des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer am 20. Oktober 1977

hielt. Warum diese aus Überzeugung und mit Handlungswillen

gesprochenen Worte, die auch voller Zorn und Wut auf die Tat und die

Täter sind, so viele Menschen bewegen: Nach dem islamistischen

Terroranschlag in Berlin sehnen sich die Bürger nach starker

Staatsführung. Nun stößt man beim Vergleich des linksextremen Terrors

der 70er Jahre mit dem islamistischen Terror von heute schnell an

Grenzen. Damals traf es herausgehobene Personen des »Systems«, heute

kann es jeden treffen. Was beiden Arten des Terrors gemein ist: Sie

waren und sind Angriffe auf die Gesellschaft. Der Tunesier, der

mutmaßlich zwölf Menschen ermordet hat, ist offiziell geduldet -

weil er keine gültigen Ausweisdokumente hat und deswegen nicht in

sein Heimatland zurückgeführt werden konnte. Laut Angaben der

Bundespolizei reisen 80 Prozent der Menschen, die unter dem

undifferenzierten Sammelbegriff »Flüchtlinge« laufen, ohne

Personalpapiere nach Deutschland ein. Bei der amtlichen Registrierung

können sie angeben, was sie wollen: Namen, Herkunftsland,

Geburtsdatum. So entstehen auch mehrere erfundene Identitäten, wie

bei Anis Amri. Wenn Personen ohne Pass in unser Land kommen dürfen,

aber genau deswegen nicht mehr zurückgeführt werden können, dann

macht sich der Staat lächerlich bis zur Selbstaufgabe. Gleiches

gilt, wenn sich Thomas de Maizière von den Maghreb-Staaten

vorschreiben lässt, wie viele ihrer abzuschiebenden Bürger in einem

Flugzeug sitzen dürfen. Es muss Schluss sein mit der Einreise ohne



Papiere. Das setzt voraus, dass die Grenzen wieder kontrolliert

werden. Außerdem müssen kriminelle Asylbewerber ohne Aufenthaltsrecht

bis zur ihrer Ausreise konsequent in Abschiebehaft genommen werden.

Wo immer es möglich ist, müssen wir uns von »Gefährdern« trennen.

550 Personen gelten laut Sicherheitsbehörden als potenzielle

Attentäter. Wenn sie keine deutschen Staatsbürger sind, müssen sie

abgeschoben werden. Sollten die vorhandenen Gesetze dazu nicht

ausreichen, müssen neue Gesetze beschlossen werden. Was das politisch

bedeutet: Abschiebung ist Sache der Bundesländer. In zehn Ländern

regieren die Grünen mit. Und die Grünen sind gegen Abschiebungen.

Wie lange können sie das noch durchhalten?







