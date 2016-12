Weser-Kurier:Über Terror und Recht schreibt Moritz Döbler:

(ots) - Anis Amri hatte in Berlin nichts zu suchen, so viel

ist sicher. Nach einer vierjährigen Haftstrafe in Palermo wurde er

nicht in seine Heimat Tunesien ausgewiesen, sondern gelangte aus dem

sicheren Drittland Italien im Frühjahr 2015 nach Deutschland. Dort

überwachte man ihn, weil er Waffen kaufen wollte. Ermittler

vermuteten, dass er einen Anschlag plante, doch stellten die

Überwachung wieder ein. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, er sollte

abgeschoben werden und saß sogar für einen Tag in Abschiebehaft. Doch

man ließ ihn frei, weil er keine Papiere vorwies. Dann verlor sich

die Spur - bis zum Anschlag von Berlin. Das System hat an vielen

Stellen versagt. Doch der Konjunktiv hilft nicht weiter. Die Gesetze,

die für den Umgang mit Migranten und Flüchtlingen auf demokratischem

Weg erlassen worden sind, müssen auch gelten. Es geht jetzt nicht

vorrangig darum, neue Gesetze zu schaffen, sondern die Behörden

müssen das bestehende Recht konsequent anwenden. Da fehlt es

mancherorts am politischen Willen, es fehlt an Personal, an Geld. Der

Verhau von unterschiedlichen Gesetzen und Zuständigkeiten in Bund und

Ländern ist auch nicht hilfreich. Katastrophen haben selten nur eine

Ursache, sondern viele Dinge müssen schiefgehen, damit sie eintreten

können. Die deutschen Behörden hatten bisher große Anschläge

verhindern können. Das Blutvergießen am Breitscheidplatz muss ihnen

eine Mahnung sein, es genau zu nehmen. Und die Politik muss ihre

eigenen Gesetze auch durchsetzen.







