Ganz einfach einen individuellen QR Code mit Statistik erstellen - Der QR Code Generator von qr.at

Osnabrück 22.12.2016. Mit dem QR Code Generator von qr.at kann man ganz leicht einen individuellen QR-Code mit Statistik erstellen.

qr.at

(firmenpresse) - In vielen Bereichen unseres Lebens werden immer mehr maschinenlesbare Codes eingesetzt. Dabei werden auf immer kleiner werdende Flächen immer mehr Informationen untergebracht. Mit dem QR-Code wird genau dies möglich.



In den Anfängen wurde das QR-Code erstellen hauptsächlich in der Industrie genutzt. Heute jedoch kann sowohl für gewerbliche als auch für private Zwecke mit einem QR-Code Generator ein individueller QR-Code erstellt werden. Das QR-Code erstellen mit einem QR-Code Generator ist mit einer unmittelbaren Werbewirkung verbunden. Eine faszinierende Möglichkeit ist es dabei, eine große Vielzahl von wichtigen Scan-Daten zu erfassen und auszuwerten. Vor allem im gewerblichen Bereich können diese Daten genutzt werden, die Kunden besser einzuschätzen. Um diese Möglichkeit beim QR-Code erstellen mit einem QR-Code Generator zu nutzen, stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl.



So kann mit dem QR-Code auf eine URL verwiesen werden oder der Standort des Nutzers bestimmt werden. Ein QR-Code Generator für diese und viele weitere Möglichkeiten wird angeboten von qr.at. Hier wird ein QR- Generator zum dynamischen QR-Code erstellen geboten, welche einen hohen Mehrwert für die Nutzer bieten. Das dynamische QR-Code erstellen bietet zum Beispiel die Möglichkeit einer nachträglichen Änderung der Ziel-URL oder das Einsehen von umfangreichen Statistiken. Diese mit dem QR-Code Generator erstellten Codes sind nicht nur leicht abzudrucken sondern ebenso leicht zu erfassen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://qr.at



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

QR.at ist ein QR-Code Generator zum Erzeugen von individuellen QR-Codes. Sie erstellen bei QR.at einen dynamischen QR-Code. Dieser hat gegenüber einem normalen QR-Code den großen Vorteil, dass Sie diesen nachträglich ändern können und umfangreiche Statistiken einsehen können. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

QR GmbH

Leseranfragen:

Martinistraße 3, 49080 Osnabrück

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 22.12.2016 - 23:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1439346

Anzahl Zeichen: 1713

Kontakt-Informationen:

Firma: QR GmbH

Ansprechpartner: M. Steinkamp

Stadt: Osnabrück

Telefon: 0049 172-1596000



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.